Che giornata straordinaria per Angelica Donati, la figlia di Milly Carlucci. Anche lei si è sposata e non mancano tutti i dettagli del matrimonio da sogno.

La figlia di Milly Carlucci si è sposata!

Non solo Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez! A sposarsi è stata anche Angelica Donati e il compagno Fabio Borghese. La figlia di Milly Carlucci è convolata a nozze e sui social sono emerse le prime foto dell’evento che mostrano i due sposi felici in questa giornata indimenticabile per loro.

“Fabio ed Angelica, un mondo di amore e felicità”, ha così festeggiato Milly Carlucci sul suo profilo Instagram. A corredo di questa tenera dedica la foto insieme ai due novelli sposi e il marito Angelo Donati.

Le foto del matrimonio di Angelica, figlia di Milly Carlucci – Facibeni Fotografia

I dettagli delle nozze

La cerimonia tra Angelica Donati e lo sposo Fabio Borghese si è svolta nella Villa Medicea di Montevettolini, nei pressi di Pistoia, in Toscana. I proprietari sono proprio gli eredi della famiglia Borghese, di cui fa parte anche lo sposo. Si tratta di un luogo certamente meraviglioso, una cornice che offre un’atmosfera da sogno, elegante e raffinata.

Dalle foto abbiamo visto come la figlia di Milly Carlucci abbia indossato un abito semplice e sofisticato. Dalle foto vediamo che lasciava le spalle scoperte e una lunga coda, ad arricchirne le linee.

Emozionata e felice Angelica Donati, così come la sua mamma Milly Carlucci ha condiviso questa giornata anche con i suoi follower su Instagram. Dall’uscita dalla chiesa dopo il sì, per passare al ricevimento in una location davvero spettacolare.

Come detto Milly Carlucci l’abbiamo vista in diversi scatti, che abbiamo pubblicato anche noi in questo articolo, accanto al marito Angelo Donati. La cerimonia ha visto la presenza non solo di familiari e amici, ma anche di alcuni volti noti. Citiamo per esempio Simona Ventura con Giovanni Terzi, ma anche Carolyn Smith con marito Tino. E poi ancora Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli, ma anche Matteo Marzotto con la compagna.

Non ci resta che fare ai novelli sposi i nostri migliori auguri!