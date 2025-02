A seguito dei recenti gossip e dopo lo scoppio della bufera mediatica, giunge voce che Angelica Montini avrebbe lasciato l’Italia e sarebbe volata oltreoceano.

L’ultimo gossip su Angelica Montini

Se fino a una settimana il nome di Angelica Montini era sconosciuto ai più, oggi non si può più dire lo stesso. Da giorni infatti la giovane stilista è finita al centro di una bufera mediatica, per via della presunta relazione avuta con Fedez. Stando a quanto è emerso, i due si sarebbero frequentati per tutto il tempo della durata del matrimonio del rapper con Chiara Ferragni e la stessa influencer ha confermato i tradimenti del suo ex marito. Federico dal suo canto ha dato una versione differente e ha messo i puntini sulle “i” in merito al suo rapporto con la stilista.

Nel mentre in queste ore la Montini è stata raggiunta da Striscia La Notizia e proprio Valerio Staffelli le ha consegnato un Tapiro d’oro. Il sevizio andrà in onda su Canale 5 questa sera ma nel frattempo in rete sta girando un nuovo retroscena. Stando a quanto riferisce Gabriele Parpiglia, a seguito dei recenti gossip la stilista avrebbe deciso di lasciare l’Italia e sarebbe volata oltreoceano.

Secondo il giornalista, Angelica Montini non avrebbe retto allo stress e per questo motivo avrebbe deciso di volare a New York o a Miami, dovrebbe avrebbe casa. Ma non solo. La giovane donna, come in molti hanno già notato, ha impostato il suo profilo Instagram come privato, non volendo finire ulteriormente al centro dell’attenzione mediatica.

A oggi intanto Angelica non è mai intervenuta per dare la sua versione dei fatti e attualmente sembrerebbe essere intenzionata a rimanere in silenzio. Di certo però i riflettori sono puntati su di lei e sono in tanti ad attendere che la Montini rompa finalmente il silenzio.