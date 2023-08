NEWS

Nicolò Figini | 22 Agosto 2023

Amici 22

L’accusa verso Angelina Mango

Angelina Mango ha tanto da festeggiare. Dopo essere riuscita a entrare nella scuola di Amici, infatti, è arrivata in finale e per un soffia non si è classificata al primo posto. Pur essendo seconda classificata, però, ha riscosso un enorme successo tra il pubblico e per tale motivo oggi può vantare tre concerti sold out a Milano, Napoli e Torino.

Lo ha annunciato lei stessa sul suo profilo Instagram pubblicando una foto mentre beve un bicchiere d’acqua e canta una canzone allo specchio. Tra i commenti possiamo anche vedere quello di Laura Valente, ovvero sua madre. A quanto pare, però, non tutti ne sono a conoscenza e sul web qualcuno l’ha criticata perché ha pensato che avesse risposto male a una sua fan. Ma andiamo con ordine.

Qui sotto potete vedere il messaggio scritto dalla madre di Angelina Mango alla figlia: “Milano sold out??? Peccato, ti avrei visto volentieri in concerto“. A questo punto la giovane cantante ha replicato: “Peccato, la prossima volta ti compri i biglietti“. Questa ironia non è stata percepita da tutti quanti e diversi utenti l’hanno additata come maleducata.

L’accusa verso Angelina Mango e la verità

Ovviamente i fan più fedeli conoscono la verità e l’hanno subito difesa: “No, vabbè. Ma parlavate sempre del fatto che fosse figlia di genitori famosi e ora non riconoscete neanche che sta scherzando con la madre?“. Per fortuna la situazione è stata spiegata e la possibile polemica è stata spenta prima che si potesse accendere.

