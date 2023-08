NEWS

Nicolò Figini | 21 Agosto 2023

Grande Fratello

Giorgio Manetti scartato dal Grande Fratello?

Lunedì 11 settembre 2023 prenderà il via la nuova edizione del Grande Fratello. Molti fan non vedono l’ora di scoprire come sarà questa edizione mista con concorrenti Vip e persone comuni. Tra le persone meno entusiaste, però, sembra esserci Cristina Plevani, la vincitrice della prima edizione. Lei ha affermato che lo chiuderebbe perché l’ha stancata:

“(…) Però a me sinceramente dopo 23 anni ha stancato. Sì lo chiuderei questo programma. Io lo avrei chiuso già anni fa. Perché portare avanti un programma che di Grande Fratello… cioè cambierei il nome ecco.

Se vuoi mandarlo in onda cambia il nome. Non mi piace guardare un programma così. Ora il Grande Fratello è una vacanza, sei pagato. Ovvio che non dicono di no. Sono furbi. Cambierei anche il nome perché non è più Grande Fratello”.

Se da una parte c’è chi vorrebbe chiudere il Grande Fratello per sempre, dall’altra ci sono vari personaggi del mondo dello spettacolo che non vedrebbero l’ora di entrare nella casa. Tanti di loro, però, riceverebbero dei no e negli ultimi giorni abbiamo appreso alcuni nomi. Per esempio, Francesca Cipriani avrebbe tentato un’altra volta di varcare la soglia della porta rossa senza risultato.

La stessa cosa varrebbe anche per l’ex Miss Italia ed ex naufraga Arianna David. Oggi pomeriggio, inoltre, Amedeo Venza sul suo profilo Instagram ha riferito anche anche a Giorgio Manetti, conosciuto ai più per essere stato fidanzato di Gemma Galgani a Uomini e Donne, è stato detto di no. Ovviamente tutte queste informazioni vanno prese con le pinze.

Giorgio Manetti di Uomini e Donne scartato dal Grande Fratello

