Dopo appena 24 ore dall’uscita del suo disco “caramé”, Angelina Mango ha superato 1 milione di ascolti totali!

Che ritorno di Angelina Mango

Angelina Mango è tornata e l’ha fatto in grande stile! A dircelo sono i numeri, come vedremo nelle prossime righe. Ieri a sorpresa dopo un lungo periodo di stop, la cantante ha pubblicato su tutte le piattaforme il suo nuovo album di inediti dal titolo, “caramé”. Un titolo già di per sé simbolico e che non ha bisogno di grandi interpretazioni.

Per chi ha avuto modo di ascoltare questo disco, fatto di 15 tracce + 1, ha potuto cogliere davvero ogni singolo aspetto del vissuto di Angelina Mango, delle difficoltà affrontare e della forza avuta per tornare nuovamente a far sentire la sua voce. L’ha fatto nel modo più naturale e sincero possibile, mettendosi a nudo, canzone dopo canzone.

E questo è stato evidentemente premiato dagli ascoltatori di musica. Pensate che nelle prime 24 ore sono già emerse le stime registrate da Angelina Mango con questa nuova uscita. Ebbene la cantante ha totalizzato oltre un milione di ascolti complessivi.

Per la precisione, come reso noto da La Tarma Records, l’artista ha raggiunto 1.005.396 ascolti. Numeri importanti per un disco che promette già di essere sicuramente uno dei simboli di questo 2025 in ambito musicale.

Il singolo di Angelina “velo sugli occhi”

A fare da apripista a questo progetto discografico di Angelina Mango è il brano “velo sugli occhi”. Una canzone decisamente molto personale.

Nelle prime strofe del brano emerge un senso di disagio profondo, una specie di malessere esistenziale che Angelina Mango non riesce a esprimere. Nemmeno a se stessa. È come se portasse dentro un peso che non sa spiegare, e che resta lì, anche quando sembra star bene. Lo racconta con grande lucidità quando canta:

“Forse è la fine del mio primo atto” . Una frase che suona come una consapevolezza nuova, quasi una resa. Capisce che non si può sempre combattere e che si deve accettare ciò che si prova. Questo è l’unico modo per poter ripartire davvero.

La metafora del “velo sugli occhi” rappresenta quella tristezza costante che non l’abbandona mai, nemmeno quando cerca di sorridere:“Pure se sorrido, rido”, confessa. Angelina Mango qui ha voluto mostrare come anche la felicità possa essere una maschera, se non si affrontano i propri nodi interiori.

Ma il punto di svolta arriva nella parte finale del brano. È lì che Angelina si libera, accetta i suoi difetti e urla con forza il bisogno di sentirsi viva, con tutte le sue fragilità. “Voglio sentire che esisto dentro ogni difetto”, si sente dal brano.

La chiusura è un messaggio di rinascita: “Ora voglio solo vivere”. Una frase d’impatto, che contiene il dolore, la guarigione, e soprattutto la voglia di ricominciare da parte di Angelina Mango.