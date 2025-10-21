Il lancio del nuovo disco “caramé” segna anche il ritorno in TV di Angelina Mango. La cantante infatti sarà ospite in una trasmissione Mediaset. Ecco dove la vedremo nel dettaglio.

Angelina Mango torna in TV

Il ritorno di Angelina Mango nel mondo della musica dopo un periodo di stop è stato molto atteso e accolto con grande entusiasmo da parte del pubblico. Il suo disco “caramé” dove racconta parte della sua vita e del suo vissuto, ha già riscosso un successo incredibile, merito anche della penna della giovane artista e di coloro che hanno lavorato con lei a questo progetto.

Ma le sorprese a quanto pare non sono finite. Questo perché il “comeback” di Angelina Mango segna anche la sua presenza in TV in un programma televisivo. Ma dove la vedremo? Come annunciato dal promo di Mediaset, mercoledì sera la cantante sarà ospite di This Is Me. Il motivo è la puntata dedicata alla carriera di Lorella Cuccarini. Tra i tanti volti del mondo della TV, della musica e non solo, che hanno come filo conduttore proprio l’amatissima showgirl, non poteva mancare ovviamente Angelina.

Ecco il video diffuso in rete e distribuito in TV prima della puntata in onda domani sera su Canale 5 dove, per l’appunto, tra gli ospiti figura anche Angelina Mango.

Tutti loro condividono un pezzo di cuore con lei… #ThisIsMe vi aspetta mercoledì su #Canale5 con una serata unica per celebrare i 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini pic.twitter.com/XxQrPxbUGA — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) October 20, 2025

Ad Amici infatti la Mango ha fatto parte del team di Lorella Cuccarini. Tra loro si è poi creato nel tempo un legame molto speciale e la prof del talent show si è sempre detta molto orgogliosa di lei e del successo ottenuto, anche quando ha vinto a Sanremo nel 2024. In diverse interviste e occasioni, infatti, la conduttrice ha spesso parlato di lei e di quanto fosse fiera della sua pupilla.

Adesso si ritroveranno nuovamente in TV a This Is Me. E sarà un gran bel ritorno quello di Angelina Mango!