Spettacolo

Nicolò Figini | 15 Maggio 2024

Eurovision 2024

Stando a quanto riporta la BBC News alcuni concorrenti, tra cui anche Angelina Mango e Bambie Thug, si sarebbero lamentati del clima teso dietro le quinte dell’Eurovision 2024.

Lamentele all’Eurovision 2024

Come sappiamo a vincere la kermesse internazionale è stata la Svizzera, ma questa edizione dell’Eurovision è stata piuttosto movimentata a causa di alcune questioni politiche e la presenza della rappresentante di Israele. La cantante Eden Golan ha infatti ricevuto i fischi da parte del pubblico sia durante la semifinale, sia durante la finale.

Inoltre non sono mancati nemmeno velate frecciatine da parte di altri concorrenti del contest. Possiamo citare per esempio l’ormai noto sbadiglio della greca Marina Satti, la quale ha fatto finta di addormentarsi durante la conferenza stampa con Golan.

Quando inoltre, alla cantante israeliana è stato detto che non doveva rispondere alla domanda se la sua presenza “rappresentasse un rischio”, il rappresentante dell’Olanda l’ha interrotta per chiedere: “Perché no?”. Ma le notizie non terminano qui perché è spuntata una nuova indiscrezione.

Stando a quanto riporta il sito della BBC News, infatti, Angelina Mango e l’irlandese Bambie Thug sarebbero state “tra le concorrenti che si sono lamentate dell’atmosfera orribile e dei momenti di tensione nel backstage”. Come abbiamo già detto poc’anzi ovviamente si tratta di indiscrezioni, ma i fan non faticano a credere che possa aver davvero avuto luogo. Soprattutto alla luce di ciò che è accaduto davanti alle telecamere.

L’organizzazione EBU ha replicato affermando che chi di dovere si occuperà di esaminare tutti i fatti accaduti durante l’Eurovision 2024 in Svezia. Noi vi terremo aggiornati nel caso in cui dovessero uscire altri rumor di questo genere.

La cosa certa sta nel risultato della gara: Angelina ha ottenuto un più che dignitoso settimo posto. Inoltre ha portato grande orgoglio a tutto il popolo italiano. Non possiamo che farle un in bocca al lupo per il suo futuro.