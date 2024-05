Enrico Mentana parla per la prima volta della compagna Francesca Fagnani: “Ce l’ha fatta da sola”

Spettacolo

Andrea Sanna | 15 Maggio 2024

In trasmissione da Piero Chiambretti, Enrico Mentana ha riservato le sue prime parole in TV alla compagna Francesca Fagnani

Durante la sua ospitata su Rai 3 nel nuovo programma di Piero Chiambretti, Enrico Mentana ha parlato per la prima volta di Francesca Fagnani, sua compagna dal 2013: “È arrivata alla popolarità con i suoi mezzi. Qualcuno, per invidia, per il gioco del massacro e della torre, ti critica”.

Enrico Mentana parla di Francesca Fagnani

Su Rai 3 ha preso ufficialmente il via la nuova trasmissione di Piero Chiambretti, “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”. Ospite della prima puntata è stato Enrico Mentana, molto chiacchierato ultimamente per la querelle con Lilli Gruber su La7, di cui si è parlato in abbondanza.

Il direttore di TGLa7 ha parlato per la prima volta anche della compagna Francesca Fagnani, con la quale è legato dal 2013. Enrico Mentana è stato incalzato da alcuni complimenti che Piero Chiambretti ha rivolto alla conduttrice. Poi la riflessione: “Adesso che la signora Fagnani è di successo, viene attaccata”.

A tale affermazione Enrico Mentana ha così ribattuto, in difesa di Francesca Fagnani. Il giornalista ha fatto notare che loro sono stati più fortunati perché hanno conosciuto il successo da giovani, quando pensi che tutti ti vogliano bene ma in realtà non è così. Una cosa che sarebbe tipica della popolarità. Poi in riferimento alla sua compagna ha detto:

“Le persone note ti piacciono o non ti piacciono. Francesca è arrivata alla popolarità con mezzi suoi, con un programma che s’è inventato lei”, questa una prima precisazione fatta da Enrico Mentana. Poi è entrato ancor più nello specifico, quando ha parlato di Belve. La trasmissione infatti, come noto, in precedenza andava in onda su Nove, poi il passaggio in Rai:

“Una trasmissione che è passata da una rete che allora era piccola, è finita sulla Rai in seconda serata e poi promossa in prima. Tutto questo cosa porta? Grande popolarità ma anche il fatto che qualcuno, per invidia, per il gioco del massacro e della torre, ti critica”.

Così Enrico Mentana ha parlato per la prima volta di Francesca Fagnani, riservandole parole di stima per il suo operato.