NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Luglio 2023

Il post di Giorgia per Emanuel Lo

Nell’ultimo anno a conquistare il cuore del pubblico italiano è stato Emanuel Lo. Come sappiamo infatti il celebre coreografo è entrato a far parte del cast di insegnanti di Amici di Maria De Filippi e in questi mesi ha seguito con dedizione gli allievi che hanno preso parte al talent show. Anche nel corso del Serale il ballerino ha attirato l’attenzione su di sé, per via delle coreografie eseguite insieme a Lorella Cuccarini, in occasione dei guanti di sfida dei prof. I fan del programma intanto si chiedono già se anche per la prossima edizione, in partenza su Canale 5 a settembre, Lo farà parte del cast di insegnanti, ma al momento non ci sono ancora conferme in merito.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, proprio oggi Emanuel Lo festeggia il suo compleanno. Per l’occasione i fan si sono uniti per fare gli auguri al coreografo, tuttavia poco fa è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. A pubblicare un dolce post per augurare un buon compleanno a Emanuel è stata anche Giorgia, sua storica compagna. Come è noto i due sono legati da diversi anni, e dal loro amore è nato anche un figlio. La cantante così sui social ha scritto una tenera dedica per il ballerino, e in merito ha affermato:

“.. e solo a uno fra tanti importerà come sei…”. Buon compleanno Lo”.

In questi giorni intanto Dagospia ha parlato di una presunta lite che sarebbe avvenuta tra Emanuel Lo e Raimondo Todaro ad Amici. In merito il noto portale ha affermato: “C’è stato uno scazzo ad Amici tra Raimondo Todaro ed Emanuel Lo di cui non si è parlato: il primo non sopportava l’attenzione riservata al collega che con i balletti sexy con Lorella Cuccarini ha stregato i telespettatori”. I due prof tuttavia hanno già prontamente smentito le dicerie, facendo intendere di essere in ottimi rapporti.