Angelina Mango conferma la partecipazione all’Eurovision Song Contest

Vincenzo Chianese | 11 Febbraio 2024

Dopo aver vinto la 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024, Angelina Mango ha confermato in conferenza stampa la partecipazione all’Eurovision Song Contest 2024.

Angelina Mango andrà all’Eurovision

È un momento d’oro questo per Angelina Mango. Dopo mesi di successo e dopo aver dominato le classifiche, ieri sera la cantante ha vinto il Festival di Sanremo 2024. Durante la partecipazione alla kermesse musicale, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha presentato il brano La Noia, che è già diventata una vera hit. In queste ore intanto la giovane artista sta festeggiando questo importante traguardo e senza dubbio le prossime saranno settimane intense per lei. Nel mentre poco fa è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta già facendo discutere il web.

Subito dopo la proclamazione della vincitrice, in molti sui social si sono chiesti se Angelina Mango avrebbe deciso di rappresentare l’Italia alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest. Come è noto infatti il vincitore del Festival di Sanremo entra di diritto a far parte della kermesse europea e quindi il pubblico attendeva con ansia la risposta della cantante. Poco fa però, nel corso della conferenza stampa, Angelina ha confermato che parteciperà all’Eurovision Song Contest come rappresentante del nostro paese. Queste le sue dichiarazioni:

“Sì, lo voglio. Rappresenterò l’Italia”.

È dunque ufficiale: Angelina Mango sarà all’Eurovision in rappresentanza del nostro paese. Attualmente non sappiamo ancora se la cantante deciderà di gareggiare alla kermesse musicale con La Noia, ma di certo nelle settimane a venire ne sapremo di più in merito. Nel mentre ad Angelina facciamo un enorme in bocca al lupo, certi che le aspettative non verranno deluse.