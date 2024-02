Sanremo

Vincenzo Chianese | 12 Febbraio 2024

Sanremo 2024

In queste ore si sta molto parlando della vittoria di Angelina Mango al Festival di Sanremo e due cantanti si sono schierati contro il suo primo posto. Arriva però la replica dell’ex allieva di Amici.

La replica di Angelina Mango

Sabato sera si è concluso il Festival di Sanremo 2024 con la vittoria di Angelina Mango. La giovane artista ha infatti conquistato le giurie con la canzone La Noia, che senza dubbio è già una vera hit. A maggio intanto l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi rappresenterà l’Italia alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest e senza dubbio anche in questa occasione ne vedremo di belle. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, in queste ore si sta molto parlando della vittoria di Angelina al Festival di Sanremo. Tuttavia sembrerebbe che due cantanti non abbiano gradito il primo posto della Mango. Il primo a intervenire è stato il rapper Frankie hi-nrg mc, che suoi suoi social ha scritto:

“Comunque se fossi uno di quel 60% che ha televotato Geolier, spendendo dei soldi per far vincere il mio beniamino, e lo vedessi scavalcare da chi ha preso un misero 16%, vincente per mano di un manipolo di membri di una casta mediatica, ecco forse mi sentirei preso in giro”.

Non è mancata la replica di Angelina Mango, che dopo aver saputo delle parole del rapper, in conferenza stampa ha affermato: “Mi dispiace molto per questo tweet. Non l’avevo letto. Mi dispiace perché lo stimo un sacco. Comunque io della mia vittoria mi sono accorta stamattina, quando sono uscita dall’albergo e c’erano le persone che mi accoglievano. Me ne accorgo ogni volta che vedo la risposta del pubblico quando sono sul palco. Per me quella è una vittoria, non è un premio, non è una classifica”.

Ma non solo. A schierarsi contro la vittoria di Angelina a Sanremo è stato anche J-Ax. Il cantante non ha mai nascosto la sua preferenza per Geolier e così sui social, sempre facendo riferimento al risultato del televoto, ha dichiarato: “Amadeus hai cambiato tante cose in meglio. Adesso bisogna eliminare le ‘giurie'”.

Nel mentre Angelina Mango si gode la sua vittoria e senza dubbio nel corso delle prossime settimane arriveranno per i fan tante sorprese.