Ieri sera Angelina Mango ha dato il via al suo primo attesissimo tour! Dopo la straordinaria esperienza nella scuola di Amici 22, che l’ha vista trionfare nella categoria canto, la giovane artista ha inanellato una serie di successi (e premi). Quest’estate è stata tra le cantanti più ascoltate e ora che è uscito il singolo Che t’o dico a fa’, vola alta nelle classifiche musicali.

Pensate che in sole 24 ore il suo pezzo è riuscito a superare il record di views ottenuto da Annalisa con Mon Amour. Insomma Angelina Mango è davvero il fenomeno del momento. E, come dicevamo, proprio ieri ha preso il via la sua prima tournée musicale e ha aperto le danze proprio con l’ultimo successo. Qui un video e il calore da parte del pubblico…

Nel corso della serata Angelina Mango ha cantato diversi brani del suo repertorio musicale e ha proposto anche un inedito. Il suo titolo è “Fila indiana”. Ne ha proposto un pezzetto e i fan si augurano possa essere il prossimo singolo in uscita.

Non sono mancati anche dei momenti emozionanti durante il concerto di Angelina Mango, come quello mostrato qui sotto. L’intensità e la profondità della voce e del modo di raccontare della cantante ha catturato il pubblico presente…

Ma non hanno avuto cura di me

L’amore è avere cura di me

L’amore era chiamare ogni mattina

Una parola per me

Bastava una parola per me



Un altro squarcio al cuore, che intensità travolgente, che penna meravigliosa, Angelina Mango che cosa sei ❤️‍🩹 pic.twitter.com/uFgOy0VJEH