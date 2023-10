NEWS

Andrea Sanna | 13 Ottobre 2023

Sophie Codegoni verissimo

L’ospitata di Sophie Codegoni a Verissimo

Pochi giorni fa Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno annunciato la rottura. Una notizia che ha fatto il giro del web e che continua a far discutere. Micol Olivieri, nota attrice, ha commentato la vicenda e ha riservato qualche critica qua e là all’ex coppia, che ora chiede privacy.

Secondo Micol Olivieri pur reclamando un po’ di silenzio e rispetto del loro privato, avrebbero fatto l’esatto opposto in più occasioni. Questo perché proprio Alessandro Basciano fece la proposta a Sophie Codegoni sul red carpet del Cinema di Venezia. Ieri sera l’attrice è tornata sull’argomento dopo l’annuncio dell’ospitata di Sophie a Verissimo.

Senza troppi giri di parole Micol Olivieri ha trovato ancora delle incongruenze con questa scelta di raccontare in una trasmissione come sono andate realmente le cose. Il tutto in riferimento proprio al non voler dare in pasto ai giornali quanto successo. Stando al pensiero della Olivieri, infatti, se proprio era necessario, potevano usufruire dei loro canali social. Ma ecco le sue parole:

“Alcune loro fan erano venute da me a difenderli e ci sta che lo facciano. Queste persone oggi mi hanno mandato il post di lei a Verissimo e mi hanno chiesto scusa. Quello che è successo lo sanno solo loro. Ci sono cose che dovrebbero rimanere private, ma quando scegli di fare un percorso pubblico succede questo. Il rischio è che si perda un po’ di credibilità. Penso che un chiarimento si poteva fare con delle stories qui. No invece, bisogna fare la diretta televisiva a Verissimo in televisione. C’è qualcosa che mi stona”.

mi sono persa qualche passaggio perché abbiamo micoI contro sophiecode ?? pic.twitter.com/Hy6MynbB35 — sanna 🥑 (@scomposta_) October 12, 2023

Deianira Marzano ha fatto sapere però che l’ospitata di Sophie Codegoni, in realtà, era già programmata ancor prima della rottura con Alessandro Basciano. Dunque questo potrebbe in qualche modo “giustificare” il tutto. Micol Olivieri, così come tanti utenti, sembra però storcere un po’ il naso.

