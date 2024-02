Angelina Mango spiega il significato del testo de La noia, il brano con cui ha vinto Sanremo (VIDEO)

Sanremo

Vi siete chiesti qual è il significato della canzone di Angelina Mango, vincitrice di Sanremo 2024? A parlarne è stata la stessa cantante, che ci ha tenuto a spiegare cosa si cela dietro al suo brano.

Il significato de La noia di Angelina Mango

Angelina Mango ha trionfato con “La noia” durante l’ultima edizione da poco conclusa del Festival di Sanremo 2024 e si prepara ora per l’Eurovision Song Contest. Un momento magico per la giovane artista che solo lo scorso anno era un’allieva della scuola di Amici 22, dove tornerà questo weekend per festeggiare il traguardo raggiunto.

In molti però forse per pigrizia o chissà per quale altro motivo non hanno approfondito granché la canzone di Angelina Mango e quindi il significato che si cela dietro “La noia”. Dopo avervi spiegato cos’è “la cumbia” citata dalla cantante nel brano, concentriamoci proprio sul testo.

Con questo pezzo Angelina Mango intende ribaltare la concezione della noia, spesso combattuta. L’artista in questo caso vuole accoglierla come se fosse una sorta di trampolino di lancio verso un qualcosa di nuovo, come se si trattasse di un’ottima occasione di rinascita.

A Radio Deejay Angelina Mango ha approfondito meglio il messaggio che vuole lanciare con La noia e, di conseguenza, il significato più profondo:

“Spesso i momenti tristi sono il seme, il preludio a una nuova felicità, il buio prima della luce. Non si deve aver paura della noia: va accolta, è importante, così come tutti i sentimenti che ci portano giù, in fondo. C’è una risalita, sempre. La noia non va combattuta: è tempo prezioso da dedicare a noi stessi. E nei momenti difficili, bisogna ballarci sopra”.

Di questo, come mostrato nel video, ne ha parlato anche a Radio Kiss Kiss…

Scavando a fondo ciò che vuole far capire Angelina Mango con il suo brano, per citarne una frase, è che “soffrire rende le gioie più grandi”. Poi fa riferimento anche a sé stessa e alla bambina “incasinata con i traumi”. Qui si è colto il riferimento alla scomparsa di suo padre quando aveva solo 13 anni.

E nonostante tutto quello che la vita le ha posto davanti, Angelina Mango ha dimostrato di potercela fare da sola. Con consapevolezza e forza di volontà ha voluto superare quell’ostacolo e andare oltre i problemi. L’idea di vivere in modo più leggero ma non superficiale.

E per quanto indossi “una corona fatta di spine” e dunque per quanto si sia avvolti dal dolore come successo a tanti di noi in questa vita, si può trovare la forza di sorridere e di riprendere in mano il proprio cammino. Davvero un bel messaggio quello lanciato da Angelina Mango.