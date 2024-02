Sanremo

Vincenzo Chianese | 15 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Sono ormai trascorsi ben 15 anni da quando i ragazzi de Il Volo hanno dato il via alla loro carriera. Tuttavia spesso tra i tre non mancano piccole discussioni, ed è quello che è accaduto di recente tra Gianluca e Piero durante un’ospitata in radio.

Piccola lite tra Gianluca e Piero de Il Volo

Negli ultimi 15 anni i ragazzi de Il Volo sono diventati un vero fenomeno mondiale. Gianluca, Piero e Ignazio infatti col passare del tempo hanno avuto modo di farsi conoscere anche oltreoceano, raggiungendo traguardi pazzeschi. Quest’anno come sappiamo il trio è tornato in gara al Festival di Sanremo e sul palco dell’Ariston ha presentato la canzone Capolavoro, che ha conquistato il pubblico. I tre artisti intanto di recente, nel corso di un’intervista con FanPage, hanno raccontato qual è il loro punto di forza e in merito ha affermato:

“Qual è la vera forza de Il Volo? La grande diversità. Siamo talmente diversi che nascono sempre delle idee originali. Se fossimo uguali con gli stessi caratteri, con le stesse voci, con gli stessi gusti, secondo me sarebbe il più grande danno. È dal contrasto che nasce la scintilla e questa è la nostra grande forza. E meno male”.

Proprio queste diversità tuttavia spesso fanno scaturire delle piccole discussioni tra i ragazzi de Il Volo ed è proprio quello che è accaduto di recente tra Gianluca e Piero, durante un’ospitata in radio. Il trio infatti stava commentando la performance di “Who wants to live forever” dei Queen, eseguita durante la serata cover a Sanremo 2024. Pare però che Ginoble e Barone abbiano avuto delle divergenze sulla scelta del brano e così tra i due è scoppiata una piccola lite in diretta.

Ciò nonostante i tre artisti continuano a essere molto legati e a breve rilasceranno il loro primo attesissimo album di inediti.