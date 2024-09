Alessandra Celentano ha lasciato tutto il pubblico a bocca aperta dopo aver accolto nella sua squadra, come prima allieva, una ballerina di latino americano. Ecco il video.

La scelta di Alessandra Celentano

La prima puntata di Amici 24 ha visto scendere in pista come prima aspirante concorrente dell’edizione la ballerina Alessia. Dopo essere stata presentata da Maria De Filippi e aver ammesso che il padre non è al corrente della sua partecipazione, ha iniziato a danzare. Si tratta di una ballerina di latino americano, stile prediletto di Raimondo Todaro lo scorso anno.

LEGGI ANCHE: Lorella Cuccarini ‘ci dà un taglio’ e debutta ad Amici 24 con un nuovo look

Quest’anno il professore è stato sostituito da Deborah Lettieri e tutti pensavano che sarebbe stata lei a sceglierla. Tuttavia Alessandra Celentano ha sconvolto tutti i telespettatori prendendola nella sua squadra. Durante la sua prima esibizione, infatti, Emanuel Lo ha abbassato la leva, che è stata rialzata dalla Celentano. Quest’ultima ha voluto rivederla con una seconda performance e poi ha affermato:

“Trovo che questa ragazza abbia un bellissimo movimento. La cosa più bella che ha è che si vede la gioia che mostra nel ballare. Si vede il suo istinto ed è una cosa importante.

C’è una cosa che non posso negare. La forma fisica è un po’ da sistemare e mettere a posto. Si parla di danza e del mio gusto, nel latino americano non c’è il rigore per una forma fisica come piace a me. Lavoreremo su questo”.

HA RIALZATO LA LEVA RIPETO HA RIALZATO LA LEVA #amici24 pic.twitter.com/pxZNG97VFQ — sa🏎️|| ouat era (@par0levuote) September 29, 2024

Alla fine Alessandra Celentano ha consegnato la maglia ad Alessia, che è diventata la prima allieva dell’edizione a entrare ad Amici 24. Purtroppo, però, la ballerina non sembra essere piaciuta a Emanuel Lo e a Deborah Lettieri. Quest’ultima le ha detto: “Hai un’espressione facciale forzata, un po’ stereotipata“. Vedremo come se la caverà nei prossimi mesi.