Nel corso della prima puntata di Amici 24 ha fatto il suo ingresso in studio anche Angelina Mango insieme a Olly e insieme hanno presentato la loro nuova canzone. Maria De Filippi ne ha approfittato per fare all’ex allieva dei complimenti bellissimi.

Maria De Filippi e i complimenti

Maria De Filippi ha dato il via alla nuova edizione di Amici 24 con una prima puntata ricca di colpi di scena. Come al solito l’appuntamento è dedicato alla fase finale del casting e per la formazione della classe che il pubblico da casa seguirà da qui fino alla fase Serale.

Gli spettatori hanno notato un cambiamento nel look di Umberto ma anche in quello di Lorella Cuccarini. Entrambi hanno deciso di ‘darci un taglio‘ e di provare ad accorciarsi i capelli, ottenendo un ottimo successo da parte del pubblico. Non sono mancati momenti sorprendenti, come per esempio il fatto che Alessandra Celentano ha scelto di prendere in squadra una ballerina di latino americano.

Ovviamente la puntata di Amici 24 è stata ricca di ospiti: da Sarah Toscano con il suo discorso di incoraggiamento, passando per Ilenia Parstorelli e Angelina Mango. Quest’ultima è entrata in studio accompagnata da Olly perché insieme hanno pubblicato un singolo di grande successo. Dopo aver cantato, infatti, Maria De Filippi ha fatto loro i complimenti!

Soprattutto ad Angelina ha detto: “Che altro ti posso dire? Sono stufa di dirti sempre che sei brava. Tu sei nata per fare questo e si vede“. Il pubblico ha applaudito ed è andata in visibilio alle parole della conduttrice e alla fine entrambi i giovani artisti hanno lasciato lo studio tra le urla dei presenti. Non vediamo l’ora di vederli nei loro rispettivi tour e, perché no, collaborare anche in futuro.