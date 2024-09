Come ogni settembre che si rispetti anche quest’anno ha avuto inizio la nuova edizione di Amici e ai fan non è sfuggito un dettaglio per quanto riguarda il look di una professoressa. Scopriamo com’è cambiata Lorella Cuccarini ad Amici 24.

Il nuovo look di Lorella Cuccarini ad Amici 24

La prima puntata di Amici 24 è andata in onda a partire da domenica 29 settembre 2024 e il pubblico ha potuto scoprire gli allievi che compongono la classe. Sarah Toscano ha aperto l’appuntamento con un discorso di incoraggiamento per gli aspiranti concorrenti e poi si è esibita sulle note del suo inedito Tacchi (fra le dita).

Alessandra Celentano ha inoltre sorpreso tutti quanti andando contro al suo pensiero che aveva nella precedente edizione. Ha infatti alzato la leva, dopo che è stata abbassata da Emanuel Lo, per prendere in squadra con sé una ballerina di latino americano:

“Trovo che questa ragazza abbia un bellissimo movimento. La cosa più bella che ha è che si vede la gioia che mostra nel ballare. Si vede il suo istinto ed è una cosa importante”.

Ma al pubblico non è sfuggito un dettaglio e ha subito visto com’è cambiata Lorella Cuccarini ad Amici 24. Dopo aver fatto i complimenti a Umberto per il nuovo taglio di capelli, la stessa cosa è stata fatta anche per l’insegnante di canto. Qui sotto possiamo vedere la differenza tra lo scorso anno e quello corrente. A sinistra ha una chioma più lunga, mentre oggi Lorella ha deciso di ‘darci un taglio’ e accorciarli.

Ecco com’è cambiata Lorella Cuccarini ad Amici 24. A voi piaceva di più prima o vi piace ora? Fatecelo sapere con un commento!