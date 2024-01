NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Gennaio 2024

In queste ore Angelina Mango ha postato sui suoi social un vecchio video da bambina in omaggio a suo padre

Questa mattina Amadeus ha annunciato i duetti di Sanremo 2024 e Angelina Mango interpreterà la celebre “La Rondine”, brano di suo padre. Per l’occasione la cantante ha postato un vecchio video di lei da bambina in omaggio al cantautore.

Il post di Angelina Mango emoziona il web

Sono settimane intense queste per Angelina Mango. La cantante infatti in questi mesi sta lavorando senza sosta al suo nuovo progetto discografico, che uscirà nelle prossime settimane e nel mentre ha preparato diverse sorprese per tutti i fan. Tra pochi giorni infatti l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi parteciperà per la prima volta al Festival di Sanremo 2024 e sul palco dell’Ariston presenterà la canzone inedita La Noia, che promette di essere una vera hit. Nel mentre Angelina ha già annunciato il suo nuovo tour, che si svolgerà nei club italiani durante il prossimo autunno. I biglietti per questi spettacoli sono già in vendita e di certo non mancheranno le sorprese.

Questa mattina intanto Amadeus ha annunciato tutti i duetti di Sanremo 2024 e anche in questa occasione la Mango è riuscita a stupire il web. Angelina infatti ha deciso di interpretare la cover de La Rodine, uno dei brani più celebri di suo padre. Ma non è finita qui. Poco dopo infatti sui social è accaduto qualcosa che ha commosso il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Angelina Mango ha infatti postato un vecchio video da bambina che omaggia proprio il padre. Nella clip in questione infatti sentiamo la cantante affermare: “Dove sei rondine? Sei volata?”.

Naturalmente il dolcissimo video postato da Angelina ha emozionato tutto il web e in molti attendono già con ansia il momento in cui la cantante si esibirà con La Rondine. Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo alla Mango, certi che a Sanremo saprà stupire il pubblico.