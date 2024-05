Angelina Mango vittima di stalking: arrestato uomo di 49 anni

NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Maggio 2024

Tensioni per Angelina Mango, che di recente è stata vittima di stalking: arrestato un uomo di 49 anni che da mesi tormentava la cantante e sua madre Laura Valente.

Angelina Mango perseguitata da un stalker

Sono stati mesi di grande gioia gli ultimi per Angelina Mango. Come sappiamo, lo scorso febbraio l’ex allieva di Amici ha vinto il Festival di Sanremo con La Noia, che ha conquistato il pubblico. Pochi giorni fa come se non bastasse la cantante ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest 2024, dove si è classificata al settimo posto, venendo acclamata da tutti i telespettatori. Tuttavia di recente Angelina ha vissuto anche momenti di grandi tensioni.

In questi minuti è emersa infatti notizia che la Mango e sua madre Laura Valente per mesi sono state vittime di stalking. Lo scorso febbraio così la giovane artista ha presentato denuncia in provincia di Milano e la persona in questione è finita agli arresti domiciliari. Ciò nonostante l’uomo di 49 anni per mesi ha continuato a inviare ad Angelina e a sua madre raccomandate e messaggi WhatsApp, fino a quando ieri mattina non sono intervenuti i Carabinieri.

Come riportano le principali testate e come si legge anche TgCom24, l’uomo 49enne è stato infatti prelevato dalla sua casa di Mesola, Ferrara, su ordine del Gip di Milano. Successivamente lo stalker di Angelina Mango è stato ricoverato in una clinica psichiatrica del servizio ospedaliero. Sarà poi il giudice, dopo aver analizzato tutti gli elementi raccolti, a valutare o meno l’eventuale infermità mentale.

Brutta vicenda per Angelina e Laura Valente, che adesso però possono dormire sonni più tranquilli. La Mango nel mentre si sta concentrando a pieno sulla sua carriera e tra qualche giorno pubblicherà il suo nuovo album, poké melodrama. In seguito la cantante partirà in tour, attesissimo da tutti i fan.