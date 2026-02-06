Il comico Angelo Pisani ospite a La Volta Buona racconta l’evoluzione del rapporto con l’ex compagna Katia Follesa dopo vent’anni insieme

Il concetto di famiglia va oltre la convivenza e Angelo Pisani lo ha ribadito con forza durante la sua recente ospitata nel programma condotto da Caterina Balivo. A distanza di oltre un anno dall’annuncio ufficiale della separazione da Katia Follesa, l’attore ha aperto il cuore su cosa significhi oggi il loro legame. Nonostante la rottura di quel “noi” di coppia che li ha uniti per due decenni, il sentimento non si è spento ma si è trasformato in una forma di affetto profondo e inscindibile. Pisani ha descritto la Follesa come il grande amore della sua vita, un punto di riferimento che oggi non risiede più nel tetto comune ma nella stima reciproca.

Il sodalizio professionale che sopravvive alla separazione

La fine di un matrimonio non ha interrotto la collaborazione artistica che ha reso celebre la coppia. Katia Follesa stessa aveva precedentemente dichiarato quanto il parere dell’ex compagno sia ancora determinante nelle sue scelte lavorative. Questo “lasciapassare” creativo testimonia una complicità che supera la firma su un documento legale. Pisani ha mostrato grande maturità anche riguardo alla nuova vita sentimentale della Follesa, oggi legata all’attore Vincenzo Ferrara. La sua presenza alla festa dei cinquant’anni di lei è il segno tangibile di una serenità ritrovata, dove la felicità dell’altro diventa una priorità assoluta per il benessere dell’intero nucleo familiare.

