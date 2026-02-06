Il toccante ricordo della moglie di Luca Giurato, Daniela Vergara a La Volta Buona: il racconto di un amore lungo quarant’anni nato tra le scrivanie di redazione

Il salotto televisivo di Caterina Balivo ha ospitato giovedì 5 febbraio un momento di intensità emotiva. Daniela Vergara, volto storico del giornalismo italiano, ha scelto di condividere per la prima volta il dolore per la scomparsa del marito, l’indimenticabile Luca Giurato. A un anno e mezzo dall’improvviso infarto che lo ha portato via, la Vergara ha descritto il loro legame come un intreccio indissolubile di diversità, definendo Luca come la “tavolozza di colori” che ha saputo vivacizzare ogni momento della sua vita.

Dall’agenzia politica al Tg1

La genesi del loro amore ha il sapore del giornalismo d’altri tempi. Si conobbero quando lei lavorava in una piccola agenzia di stampa e lui era una firma de La Stampa. Un corteggiamento iniziato al telefono, tra una notizia e l’altra, culminato in un incontro a Palazzo Chigi. Daniela ha ricordato con tenerezza il contrasto tra le loro personalità: lei metodica, precisa e legata all’agenda; lui un improvvisatore nato, allergico agli schemi e costantemente in ritardo. Proprio quella mancanza di precisione, oggi, è uno dei ricordi più dolci. “Si faceva perdonare tutto”, ha ammesso la giornalista, svelando come Luca non avesse mai seguito i suoi consigli professionali, preferendo restare fedele alla propria natura schietta.

Perché il pubblico non smette di amare il “personaggio” Giurato

Oltre al racconto privato, emerge il profilo di un professionista che ha rotto gli schemi della comunicazione televisiva. La Vergara ha sottolineato come la lezione più grande lasciata da Giurato sia stata l’autenticità assoluta. In quarant’anni di vita insieme, la voglia di comunicare non si è mai esaurita, segno di un’intesa che andava oltre la semplice convivenza. Luca Giurato resta, nel ricordo della moglie e del pubblico, un esempio di libertà intellettuale, un uomo capace di trasformare i propri limiti in punti di forza, rendendosi unico nel panorama mediatico italiano.

