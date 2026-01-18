Federica Torzullo, scomparsa l’8 gennaio rinvenuta nell’azienda di Claudio Carlomagno, ora ascoltato dai carabinieri

Federica Torzullo, il cadavere rinvenuto nell’azienda del marito

Domenica 18 gennaio i carabinieri hanno scoperto un cadavere sepolto nell’area operativa dell’azienda di Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, 41 anni, scomparsa l’8 gennaio ad Anguillara Sabazia. Il corpo era nascosto tra i detriti, e il ritrovamento ha confermato i sospetti degli investigatori. Il riconoscimento formale non è ancora avvenuto, ma i familiari hanno confermato indumenti e accessori della donna. La salma verrà trasferita in obitorio per gli accertamenti ufficiali.

Marito indagato e interrogatorio

Claudio Carlomagno, titolare dell’azienda, è attualmente in caserma ad Anguillara per essere ascoltato. La Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio volontario. Gli investigatori procederanno con l’autopsia e ulteriori rilievi tecnici. Il corpo all’obitorio e le evidenze raccolte potrebbero portare all’arresto del marito nelle prossime ore. Le indagini restano aperte e sotto stretto controllo della Procura.

Ultima ora, arrestato il marito

Carlomagno è stato fermato dopo l’interrogatorio nella caserma dei Carabinieri, il legale: “Voleva consegnarsi ma è stato arrestato prima”. Tracce di sangue della donna erano state ritrovate in casa, sull’auto e sugli abiti da lavoro dell’uomo.