Letizia e Perla litigano e la loro lite scatena uno scontro a catena anche tra Varrese e Paolo (VIDEO)

Andrea Sanna | 9 Marzo 2024

Grande Fratello

Non c’è pace nella Casa del Grande Fratello! Letizia Petris e Perla Vatiero nelle scorse ore hanno litigato. Questo scontro ha scatenato a sua volta un diverbio tra Massimiliano Varrese e Paolo Masella.

La lite tra Letizia Petris e Perla Vatiero

Perla Vatiero e Letizia Petris sono diventate molto amiche nella Casa del Grande Fratello, ma tra loro è pur vero che non sono mancate tensioni. La goccia che ha fatto traboccare il vaso stavolta è la scelta di Perla di realizzare Radio GF insieme a Beatrice Luzzi, Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, escludendo lei.

L’accaduto ha provocato del fastidio in Letizia, che ha avvertito questo gesto particolarmente. Perla Vatiero si è sfogata con Greta sostenendo che queste siano piccolezze. E per quanto la Petris abbia bisogno di tante attenzioni, crede che vicinanza si debba dimostrare con gesti importanti come quando lei l’ha scelta per la finale. Letizia ha origliato quanto detto da Perla e tra loro c’è stato un ennesimo faccia a faccia.

Secondo Letizia Petris la mossa fatta da Perla Vatiero sarebbe nata per creare una dinamica in Casa. La fotografa ha spiegato di averla messa sempre al primo posto a differenza sua, mentre lei si ritrova a compiere gesti carini solo per Greta, amica comune di entrambe. E non comprende nemmeno come abbia potuto preferire Beatrice.

Dalla sua Perla Vatiero si è difesa facendo valere le sue ragioni, come mostrato in questo video.

Inevitabilmente il momento di nervosismo ha portato alcuni concorrenti a dire la propria. I più credono che Letizia ultimamente sia molto provata. Ma Massimiliano Varrese ha fatto notare un altro dettaglio a Perla Vatiero: ovvero di aver difeso Letizia in altre occasioni, attaccando lui, ma adesso si trova nella medesima situazione: “Te l’avevo detto, sta facendo con te, quello che ha fatto con me”.

Lo scontro tra Varrese e Paolo

Il punto di vista di Varrese ha scatenato la lite con Paolo Masella, il quale in difesa della sua fidanzata è subito intervenuto. Secondo lui in questa lite tra la sua dolce metà e Perla Vatiero lui si sarebbe dovuto fare da parte: “Non manchi mai occasione di dimostrarti per quello che sei: perché ti devi mettere in mezzo? Non aspettavi altro”.

Paolo ha accusato quindi Massimiliano di cercare degli alleati e di attaccare tutti coloro che l’hanno sempre difeso e voluto bene, solo per avere visibilità. Dall’altra parte Varrese crede che Letizia possa tranquillamente difendersi da sola e di non aver bisogno di un difensore. Per l’attore l’atteggiamento del macellaio sarebbe stato arrogante e avrebbe così mancato di rispetto. Una discussione che è andata avanti e spinto Perla Vatiero a intervenire: “La dovete smettere, basta. È una cosa tra me e Letizia, così peggiorate la situazione”.

Il tutto ha generato un crollo da parte di Perla Vatiero che in giardino si è isolata dal resto del gruppo e ha cominciato a piangere. Alcuni concorrenti come Rosy, Paolo, Greta e Alessio sono arrivati da lei, invitandola a risolvere con Letizia. È ciò che vorrebbe anche Perla, ma crede che anche gli altri debbano aiutarla a placare la situazione e spera che Paolo possa aiutarla in questo.

Tranquilli mai al GF!