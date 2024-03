Belen Rodriguez, nuova frecciata a Stefano De Martino? Un indizio scatena le teorie dei fan

Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 23 Marzo 2024

Belen Rodriguez

Si torna a parlare di Belen Rodriguez a causa di una storia pubblicata su Instagram dalla conduttrice, che sembra tanto essere una stoccata all’ex Stefano De Martino. Sul web spuntano delle teorie…

Belen Rodriguez, frecciatina all’ex De Martino?

Sui social Belen Rodriguez è sempre molto attiva e in questi giorni si sta godendo delle giornate in serenità in compagnia della sua bambina Luna Marì, oltre alla nuova casa. L’aria di primavera inizia a farsi sentire, così come la voglia della showgirl di dare una svolta alla propria vita dopo tante delusioni e sul suo conto non sembrano mancare i gossip e indiscrezioni.

Nel suo profilo, come detto, Belen Rodriguez sta pubblicando numerose storie su Instagram, alcune di esse che sembrano indirizzate a qualcuno. C’è chi pensa a una nuova frecciata al suo ex Stefano De Martino. Tra le ultime condivise c’è la musica di Lorenzo Jovanotti a fare compagnia alla conduttrice. Nella fattispecie la conduttrice ha pubblicato una strofa di “Penso positivo”, che nasconde un particolare significato. E qualcuno, come detto, è certo sia indirizzata proprio all’ormai ex marito.

Di tanto in tanto Belen Rodriguez pare volersi togliere qualche sassolino dalla scarpa. Tanto che i fan credono che una frase precisa sia indirizzata proprio al momento difficile vissuto con Stefano: «Io penso positivo, ma non vuol dire che non ci vedo. Io penso positivo in quanto credo. Non credo nelle divise. Né tanto meno negli abiti sacri. Che più di una volta. Furono pronti a benedir massacri. Non credo ai fraterni abbracci che si confondon con le catene. Io credo soltanto. Che tra il male e il bene è più forte il bene».

La storia Instagram di Belen Rodriguez

Cosa avrà voluto dirci stavolta Belen Rodriguez? Potrebbe trattarsi semplicemente di una canzone alla quale è legata e che magari ascolta spesso. Non è detto che debba esserci per forza un collegamento e magari non ha nulla a che vedere con Stefano De Martino. Ma c’è chi guarda oltre e pensa che molte delle sue riflessioni riguardino le sue sofferenze amorose. Chissà!