NEWS

Vincenzo Chianese | 13 Settembre 2023

Grande Fratello

Anita Olivieri al centro dell’attenzione

Lunedì sera è partita la nuova edizione del Grande Fratello e tra i concorrenti che hanno varcato la porta rossa c’è stata anche Anita Olivieri. La giovane 26enne romana lavora nel marketing, in una grande azienda di automotive, dove si occupa di comunicazione, tuttavia quest’anno ha deciso di dare una svolta alla sua vita e di provare una nuova esperienza. Ma perché Anita ha deciso di partecipare al Grande Fratello? Ecco cosa ha rivelato lei nella sua clip di presentazione: “Arrivata all’apice del mio momento lavorativo, ho capito che non sapevo cosa stavo facendo, non ero felice. È il motivo per cui sto qui, guardo quella porta e mi sento libera, sento di potermi esprimere più di quanto possa fare qui fuori”.

Nel mentre in queste ore Anita ha anche fatto discutere il web. Nella sua clip infatti la gieffina si è professata single. Tuttavia alcuni utenti hanno notato sul profilo Instagram della concorrente del Grande Fratello alcune foto sospette, in cui appare con un misterioso uomo, che secondo i più sarebbe il suo compagno. Mentre attendiamo di saperne di più, dei fan del programma hanno notato un particolare che non è passato inosservato.

Come abbiamo visto, al momento Anita Olivieri sta vivendo insieme a una parte dei suoi compagni in tugurio, in attesa di poter rientrare in casa. A quel punto qualche utente ha notato un dettaglio sui piedi della Olivieri, che a causa del poco igiene della location si sono sporcati. Le immagini hanno così fatto il giro del web, e non sono mancati alcuni commenti ironici.

Nel mentre Anita è già diventata protagonista di una ship. Secondo i più maliziosi infatti ci sarebbe un interesse reciproco tra la Olivieri e Vittorio. Ma cosa accadrà tra i due nei prossimi giorni? Non resta che attendere per scoprirlo.