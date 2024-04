Corna e tradimenti! Belen rivela perché ha deciso di perdonare De Martino

Spettacolo

Andrea Sanna | 11 Aprile 2024

Belen Rodriguez Stasera C'è Cattelan

A Stasera C’è Cattelan Belen Rodriguez ha parlato in maniera vaga di corna e tradimenti e del perché ha perdonato l’ex De Martino

Per l’ultima puntata di Stasera C’è Cattelan, Belen Rodriguez è stata la prima ospite. Insieme al conduttore Alessandro Cattelan si è a lungo raccontata e non è mancata una bordata all’ex Stefano De Martino, in riferimento ai presunti tradimenti di cui tanto si è parlato!

Belen Rodriguez, perché ha perdonato De Martino

Dopo tanta attesa finalmente Belen Rodriguez è stata ospite di Stasera C’è Cattelan e ha svelato anche perché in passato ha dato forfait. La conduttrice durante la chiacchierata non si è nascosta di certo dietro a un dito e, in maniera piuttosto trasparente, ha espresso i suoi pensieri.

Alessandro Cattelan ha voluto fare un gioco con lei, immaginare di tornare indietro di 10 anni e pensare al futuro e a cosa si sarebbe augurata di vivere. Ed è qui che Belen Rodriguez nel dire la sua ha anche lanciato una chiara bordata al suo ex Stefano De Martino, sebbene non l’abbia mai citato apertamente ma il riferimento pare palese:

“Che cosa mi sarei augurata dieci anni fa per il futuro? Altri figli, perché Santiago era già nato. Poi più o meno la vita che sto facendo adesso, ma con meno corna ovviamente”, ha detto per poi ridere e coinvolgere tutto il pubblico presente.

Sempre Belen Rodriguez nel suo discorso ha anche ammesso di avere perdonato tutto, presunti tradimenti compresi. Queste le sue parole: “Sono una persona ottimista e che scorda, io non ti perdono perché sono buona, ma perché mi scordo di quello che mi hai fatto. Non mi rimangono legate al dito, mi arrabbio lì per lì e poi lascio andare”.

In effetti negli ultimi giorni si è tanto parlato anche di un riavvicinamento tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, in occasione dell’11esimo compleanno di Santiago. La conduttrice dunque vuole guardare avanti con ottimismo, concentrandosi sui suoi progetti e su suo figlio, lasciandosi alle spalle tutto ciò che l’ha ferita.