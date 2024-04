“Mi ha tagliato con il machete”: si sfiora il disastro a L’Isola

Spettacolo

Andrea Sanna | 14 Aprile 2024

Isola dei Famosi

In Honduras si scatena il caos e si sfiora il disastro. Una naufraga de L’Isola dei Famosi accusa: “Mi hai tagliato con il machete”

A L’Isola dei Famosi qualche giorno fa si è verificato un fatto che ha scatenato una discussione in playa. Protagonisti di questo scontro Greta e Artur. Lei l’ha accusato di averla tagliata con un machete. Ecco cosa è successo.

Isola: si sfiora il disastro tra naufraghi

Non solo Grande Fratello e Amici 23, anche l’avventura dei naufraghi de L’Isola dei Famosi sembra destare interesse nel pubblico. Domani assisteremo a una puntata dove conosceremo il concorrente eliminato che sarà costretto a lasciare l’Honduras.

C’è un episodio però che si è verificato nei giorni scorsi, precisamente in data 10 aprile, che ha visto come protagonista l’ex leader Greta. Alla naufraga de L’Isola dei Famosi è scappata un’esclamazione di dolore prima di ricevere le scuse da parte del compagno d’avventura, che ha accusato di averla tagliata con un machete.

Il concorrente in questione sotto accusa è Artur, che poco prima è stato definito sia da Samuel che dalla stessa Greta, “polemico, furno e arrogante”. E proprio Artur, seppur involontariamente, si è reso protagonista di uno spiacevole incidente a L’Isola dei Famosi che ha scatenato un po’ gli animi.

Ad alimentare ulteriormente la tensione ci ha pensato Greta, per l’appunto, che ha accusato Artur di averla tagliata con un machete mentre tentava di aprire una cassa in cui era presente lo stretto necessario, messo in dotazione dal reality.

Proprio mentre Artur estraeva il machete dalla cassa, avrebbe colpito in maniera accidentale Greta, che ha esclamato irritata: “Ahia! Mi hai tagliato con il machete!”. La concorrente de L’Isola dei Famosi ha avuto di che lamentarsi e ha mostrato la ferita, per poi ricevere le scuse del compagno.

Edoardo Stoppa ha provato a placare gli animi e saggiamente ha consigliato: “Troviamo un posto, facciamolo usare solo a chi sa usarlo. Stabiliamo un posto e lo mettiamo lì, in verticale. Ok?”, ha detto il naufrago de L’Isola dei Famosi.

Vedremo se domani i concorrenti de L’Isola dei Famosi avranno in qualche modo trovato un po’ di pace.