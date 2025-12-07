Al Teatro Sannazaro il premio ideato da Anna Capasso celebra musica, cultura e valori napoletani Mercoledì 10 dicembre il Teatro…

Al Teatro Sannazaro il premio ideato da Anna Capasso celebra musica, cultura e valori napoletani

Mercoledì 10 dicembre il Teatro Sannazaro ospiterà la 14ª edizione de “L’Arcobaleno Napoletano”, il premio ideato da Anna Capasso. L’evento unisce da anni musica, talento e solidarietà.

La serata è gratuita, con prenotazione obbligatoria. Rappresenta un’occasione speciale per vivere Napoli attraverso emozioni autentiche, cultura e valori condivisi. Il palco diventa così un simbolo di impegno sociale per la città.

Omaggio a Franco Di Mare e protagonisti della serata

La nuova edizione rende omaggio a Franco Di Mare, primo conduttore del premio. È un gesto che sottolinea la continuità dei valori culturali napoletani.

A condurre l’evento saranno Patrizio Rispo e Anna Capasso. Le loro presentazioni saranno arricchite dalle incursioni comiche di Enzo Calabrese e Mario Pelliccia.

Tra gli ospiti attesi ci sono:

Valentina Stella, una delle voci più amate della musica napoletana.

Patrizio Oliva, leggenda del pugilato italiano.

Cosimo Alberti, attore di Un Posto al Sole.

Antonio Rocco, riconosciuto per la sua presenza nel panorama artistico partenopeo.

Premi, solidarietà e valori condivisi

Durante la serata saranno consegnati premi a personalità che si sono distinte in diversi settori culturali e sociali.

Sarà presente anche una “asta istantanea” di beneficenza, con oggetti esclusivi. Tra questi spicca una maglia autografata della SSC Napoli. Il ricavato sarà destinato alla Fondazione Melanoma Onlus del professor Paolo Ascierto.

L’evento unisce così spettacolo e solidarietà, rafforzando il messaggio di una Napoli che valorizza sia l’arte sia l’impegno nel sociale.