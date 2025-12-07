“Giorgio Armani: Milano, per amore” prosegue il suo percorso tra arte e moda nella Pinacoteca di Brera, celebrando cinquant’anni di creatività dello stilista

La moda incontra l’arte a Brera

Il grande successo di pubblico e critica ha spinto la Pinacoteca di Brera a prorogare la mostra “Giorgio Armani: Milano, per amore” fino al 3 maggio 2026. La rassegna celebra i cinquant’anni della Maison Armani, intrecciando capolavori dell’arte italiana dal Medioevo all’Ottocento con centotrentatré creazioni dello stilista, reinterpretando gli spazi della galleria in un dialogo sorprendente tra pittura e moda.

Una collezione unica e internazionale

Per la prima volta, la mostra riunisce abiti già esposti presso Armani/Silos e altre istituzioni museali internazionali, arricchiti da nuove opere selezionate dall’ARMANI/Archivio.

Il legame profondo tra Armani e Milano

La mostra è anche un tributo al rapporto speciale tra Giorgio Armani e Milano, in particolare con il quartiere di Brera, dove lo stilista ha sempre ammirato la combinazione di eleganza e libertà artistica. Un legame riconosciuto già nel 1993 dall’Accademia di Belle Arti, che gli conferì un titolo accademico per la coerenza della sua ricerca stilistica e per la capacità di coniugare funzione e fantasia. L’iniziativa conferma come Milano e Armani siano un binomio perfetto, tra patrimonio culturale e innovazione nella moda.

Un’esperienza tra passato e futuro

Visitare “Giorgio Armani: Milano, per amore” significa lasciarsi sorprendere dal dialogo tra storia e contemporaneità, tra opere d’arte classiche e interpretazioni moderne dello stile Armani. La proroga fino al 3 maggio 2026 offre tempo extra per ammirare un percorso espositivo unico, che celebra la creatività italiana e il fascino senza tempo di uno degli stilisti più iconici del nostro tempo.