Una puntata speciale di Uomini e donne dedicata a Temptation Island con ospiti i protagonisti dell’ultima edizione. Parlando di Anna e Alfred, c’è stato il confronto con anche la single Sofia ed è andato in una maniera completamente diversa da quella che immaginavamo.

Il confronto di Anna con Alfred ma se la prende con Sofia

Nello speciale di Uomini e donne dedicato a Temptation Island andato in onda oggi, la puntata si è aperta con la storia di Anna e Alfred e la presenza anche della single Sofia. Ieri abbiamo visto i tre raccontare versioni completamente diverse di quanto accaduto dopo l’uscita dal docu-reality. Quindi oggi c’è stato il confronto a tre.

Si è iniziato col confronto tra Alfred e Sofia dove l’ex tentatrice ha raccontato tutto, ma proprio tutto quello che è successo in quel mese. Tra l’altro ha portato anche le prove mostrando le chat con lui che ha sul telefono. Poi è arrivato anche l’ingresso di Anna. Ma è accaduto qualcosa che non ci aspettavamo.

Appena Anna è entrata in studio e si è messa a sedere accanto a Sofia dopo aver salutato tutti, l’ex tentatrice ha subito parlato e le ha chiesto scusa per quanto successo perché non si aspettava che lei soffrisse così tanto. La reazione di Anna è stata inaspettata, perché la ragazza si è scagliata contro la single.

Quando Anna se l’è quindi presa con Sofia, è intervenuto anche Gianni Sperti, molto arrabbiato per questo atteggiamento. L’opinionista ha detto all’ex fidanzata di Alfred che non è stato per niente bello che lei abbia sempre avuto da ridire, anche con parole forte, sulla tentatrice e molto meno sul fidanzato.

Anna si è difesa dicendo che poi sarebbe arrivata anche a rispondere ad Alfred e che ce l’aveva con lui. Però non ha usato lo stesso atteggiamento che ha avuto con Sofia. Si è invece posta con Alfred in un modo, come abbiamo già visto, molto materno. Questa cosa non è piaciuta al pubblico che hanno molto criticato quanto successo.