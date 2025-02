Ieri sera è andata in onda la terza puntata del DopoFestival. Tra gli ospiti della kermesse c’è anche Anna Dello Russo che tuttavia a un tratto ha sbottato in diretta.

Le parole di Anna Dello Russo

Quest’anno, dopo un lungo periodo di assenza, è tornato in onda su Rai 1 il DopoFestival, il tradizionale appuntamento che fa da cornice al Festival di Sanremo. Alla conduzione della kermesse c’è Alessandro Cattelan, affiancato da due opinioniste di spicco: Anna Dello Russo e Selvaggia Lucarelli. Ma non solo. Sera dopo sera ad arrivare all’interno del Glass, che si trova a pochissimi passi dall’Ariston, sono anche diversi ospiti, tra giornalisti, cantanti in gara e non solo. Ieri nel mentre è andata in onda il terzo appuntamento con il programma, durante il quale è accaduto qualcosa di inaspettato che ha attirato l’attenzione del web.

Nel corso della diretta, come al solito, c’è stato un momento in cui i protagonisti del DopoFestival hanno commentato i look dei cantanti. A quel punto Cattelan ha dato parola alla Dello Russo. A sorpresa però l’esperta di stile ha sbottato e si è lamentata di avere troppo poco tempo per poter palare. Anna ha infatti dichiarato: “A Selvaggia dai un sacco di tempo e a me pochissimo”. Subito dopo l’opinionista ha anche ammesso di aver riscontrato alcuni problemi durante la prima puntata e ha così aggiunto: “Mi hanno detto di essere più chiara perché non si capisce niente di quello che dico. La moda non si capisce, è un po’ enigmatica”.

Poco dopo Anna Dello Russo ha iniziato a dare la sua personale opinione sugli outfit dei cantanti, ma quando sia Alessandro Cattelan che Selvaggia Lucarelli hanno tentato di prendere parola, l’esperta di stile ha nuovamente sbottato dichiarando: “Cerco di essere più chiara e sintetica. Però se non mi date lo spazio non vengo più”.

Cattelan ha così cercato di sdrammatizzare e la terza puntata del DopoFestival si è conclusa senza altri intoppi.