Stasera nel corso della prima semifinale di Ballando con le Stelle c’è stato il ripescaggio di una delle coppie eliminate nelle scorse settimane. Ma cosa è accaduto, chi è tornato in gara e chi invece è stato eliminato?

Chi è stato ripescato e chi è stato eliminato da Ballando con le Stelle

Questa sera su Rai 1 è andata in onda la prima semifinale di Ballando con le Stelle, durante la quale abbiamo assistito a un’emozione dietro l’altra. Nel corso della diretta infatti le coppie eliminate nelle scorse settimane si sono scontrate in occasione del ripescaggio, con la speranza di poter rientrare in gara. Ma cosa è accaduto? Andiamo a scoprirlo. Dopo tutte le esibizioni degli ex protagonisti di questa edizione (fatta eccezione di Nina Zilli, che è stata costretta al ritiro), è stata mostrata la prima classifica, generata dalle votazioni della giuria. Questo quello che è accaduto:

Successivamente sia Alberto Matano che Rossella Erra hanno dato i loro tesoretti, assegnati rispettivamente a Massimiliano Ossini e a Francesco Paolantoni. A quel punto è arrivata la classifica definitiva:

Ma cosa è accaduto in seguito e chi è stato ripescato a Ballando con le Stelle? Poco dopo Milly Carlucci ha letto il verdetto definitivo, generato dalla somma dei voti dei giudici e di quelli del pubblico da casa.

A essere ripescati sono stati dunque Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina, che rientrano ufficialmente in gara. I due dunque prenderanno parte alle ultime due puntate di questa edizione e si contenderanno il podio con il resto dei semifinalisti.

Ma chi è stato eliminato invece questa sera da Ballando con le Stelle? A sorpresa tutte le 6 coppie hanno avuto accesso libero alla seconda semifinale, che andrà in onda su Rai 1 sabato 14 dicembre.