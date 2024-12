Nel bel mezzo del concerto, Anna Pepe è stata costretta a fermarsi. Motivo? La cantante ha interrotto il concerto a causa di una rissa tra fan e per tale ragione li ha ripresi. Cosa è successo nel dettaglio.

Anna ferma una rissa tra fan

Andare a un concerto dovrebbe essere un’esperienza che ti lascia il segno e ti regala spensieratezza e allegria. Invece alcune volte il tutto si trasforma per qualche istante in tutt’altro. È ciò che è accaduto al concerto di Anna, quando la cantante è stata costretta a fermarsi e riprendere due dei fan presenti.

Come accaduto in altri live in giro per l’Italia e il mondo, su tutti quello di Laura Pausini (che ha ripreso le ragazze in questione) e Mariah Carey (al suo spettacolo natalizio), anche al concerto di Anna Pepe si è verificata una lite tra due dei suoi supporter. Pare che queste persone abbiano iniziato a picchiarsi per un motivo non ben definito al momento.

Così la cantante dal palco ha visto tutta la scena e non è rimasta di certo indifferente, anzi! Anna ha pensato bene di intervenire all’istante e placare così una rissa immotivata in un momento così speciale per lei e per tutti i presenti.

Senza mezzi termini, Anna è andata dritta al punto, come si può vedere nel video che abbiamo postato qui sotto: “Raga, ma che ca**o di voglia avete di picchiarvi sotto la neve al concerto della Baddie? Che qua siamo tutti felici e presi bene. Tutto a posto voi ragazze? L’importante che non rompono il c***o a voi ragazze, che veramente….“

In queste ultime settimane Anna Pepe si è resa protagonista di altri episodi durante i suoi live. Pensiamo per esempio quando una bambina è scomparsa per qualche istante ed è stata ritrovata in un secondo momento. Una scena che ha destato non poca preoccupazione anche all’artista stessa. E non dimentichiamo nemmeno quando nel corso di un concerto ha fatto salire un fan per cantare insieme, ma quest’ultimo ha ammesso che stava per dare di stomaco, provocando una reazione epica della cantante.

Insomma ai concerti di Anna Pepe può succedere davvero qualsiasi cosa!