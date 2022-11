NEWS

Andrea Sanna | 29 Novembre 2022

GF Vip 7

Le critiche di Anna Pettinelli ad Antonino Spinalbese

Anna Pettinelli di settimana in settimana sembra seguire con grande interesse le dinamiche che si creano all’interno della Casa del GF Vip. L’ex insegnante di Amici non si risparmia sui vipponi e ha riservato diverse critiche ad alcuni di loro. Stasera è il turno di Antonino Spinalbese. Tutta la vicenda legata all’imprenditore e alle varie donne che sono state accostate a lui durante questi due mesi di reality, sembra non essere granché piaciuto alla speaker di RDS.

Prima Ginevra Lamborghini, poi Giaele De Donà, si è passati poi a Oriana. Insomma, Antonino Spinalbese sembra essere davvero conteso nella Casa del GF Vip ed è qualcosa che è balzato all’occhio proprio di Anna Pettinelli. Come dicevamo quest’ultima esprime a voce alta i propri pensieri e come ogni puntata ha detto il suo pensiero. Un qualcosa che aveva già fatto quando è scoppiato il caso Bellavia. Ma stasera cosa penserà di quanto accaduto in puntata?

Ricordiamo che Antonino Spinalbese ha chiuso il suo rapporto anche con Oriana Marzoli. Una situazione che ha generato diversi pareri. Facendo un discorso generale sui social, Anna Pettinelli sul suo account Twitter ha scritto: “Incredibile come Antonino sia così conteso. Non c’è nulla da fare, alle donne mancano gli strumenti per riconoscere un narcisista patologico”. Un pensiero chiaramente che non ha trovato d’accordo tutti gli utenti, ma che in queste ore ha molto attirato l’attenzione dei telespettatori.

Incredibile come Antonino sia così conteso. Non c’è nulla da fare,alle donne mancano gli strumenti per riconoscere un narcisista patologico. #GFvip — anna pettinelli (@annapettinelli) November 28, 2022

Vedremo se, nel corso della serata, Anna Pettinelli aggiungerà dell’altro su Antonino Spinalbese. Ricordiamo che solo la settimana scorsa, sempre riguardo al vippone, aveva scritto: “Ma questi non fanno un cervello in tre! Giaele, Oriana e Antonino dovrebbero partecipare per un solo concorrente”. L’ex docente di Amici, come al solito, non si è risparmiata! E voi che ne pensate?

Seguiteci ancora per altre news!