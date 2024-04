NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Aprile 2024

Amici 23

Ieri sera nel corso della quinta puntata del Serale abbiamo assistito all’eliminazione di Lil Jolie da Amici 23. Sui social intanto arriva la dedica della prof Anna Pettinelli.

La dedica di Anna Pettinelli per Lil Jolie

Non sono mancate le emozioni ieri sera ad Amici 23. Nel corso della quinta puntata del Serale di Amici 23 infatti abbiamo assistito a ben due eliminazioni: quella di Lil Jolie, allieva di Anna Pettinelli, e quella di Gaia, allieva di Raimondo Todaro. La cantante e la ballerina hanno così dovuto lasciare una volta per tutte il talent show di Maria De Filippi a un mese di distanza dalla finale, rinunciando così alla possibilità di portare a termine il loro percorso. Poco fa intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Proprio Anna infatti ha deciso di scrivere una dolcissima dedica a Lil Jolie e con un post pubblicato sui suoi social ha affermato:

“Sono solo 4 ma ti abbraccerei molto di più. Angela usa la tua bella ‘follia’ per fare musica e non smettere mai di essere te stessa. Ci vedremo in giro, lo so. Ad maiora”.

Le parole di Anna Pettinelli per Lil Jolie non sono ovviamente passate inosservate e in molti si sono uniti nel fare i loro complimenti alla giovane artista. Angela nel frattempo, pochi minuti dopo l’eliminazione da Amici 23 ha anche rilasciato le sue prime emozioni a caldo ai microfoni di WittyTv e ha così affermato:

“Io qua dentro ho imparato veramente a guardarmi allo specchio, a guardare veramente le mie paure da sola. Perché i pensieri intrusivi mi attaccano. Qua dentro, invece, appena il pensiero intrusivo cerca di attaccarmi, è come se avessi trovato un po’ il globulo bianco della mia testa e lo scaccia. Questo percorso ti forma. Sento veramente di essere diventata una donna”.