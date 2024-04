NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Aprile 2024

Uomini e donne

L’ex Cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne Elio Servo si è candidato in politica: l’annuncio sui social

Sono ormai passati diversi mesi da quando Elio Servo ha deciso di lasciare definitivamente Uomini e Donne. Adesso l’ex Cavaliere del Trono Over si è candidato in politica.

Nuovo capitolo per l’ex Cavaliere di Uomini e Donne

Lo scorso anno ad arrivare a Uomini e Donne è stato Elio Servo. Fin dal primo momento tuttavia il Cavaliere del Trono Over si è duramente scontrato con Tina Cipollari, che non ha mai creduto nella sua buona fede. Ma non solo. Alcune delle loro ripetute litigate sono diventate virali e hanno diviso il pubblico del fortunato dating show di Maria De Filippi. Lo scorso ottobre così, dopo aver capito di non poter trovare la donna della sua vita all’interno dello studio, Elio ha deciso di lasciare definitivamente la trasmissione e con un post sui social ha affermato:

“Un caro saluto a tutti, io lascio senza aver trovato l’amore. È vero, lì non si trova, e allora basta così. Vado via. Grazie a tutti”.

Adesso a distanza di mesi dall’addio a Uomini e Donne, Elio Servo è tornato al centro dell’attenzione mediatica. A sorpresa infatti l’ex Cavaliere del Trono Over ha annunciato di essersi candidato in politica, in occasione delle prossime elezioni comunali di Bacoli, in provincia di Napoli.

Sono dunque ormai ben lontani i giorni in cui Elio faceva parte del parterre del dating show di Maria De Filippi. A oggi l’ex Cavaliere sembrerebbe aver del tutto voltato pagina e si è lanciato a capofitto in questa nuova avventura. Di certo però i fan della trasmissione di Canale 5 non hanno dimenticato gli scontri tra Servo e Tina Cipollari, che di certo sono già entrati di diritto tra i momenti più iconici della storia del programma. Nel mentre facciamo un grande in bocca al lupo a Elio per questo nuovo capitolo della sua vita.