E dopo i cantanti Anna demolisce anche Nicholas, che sbotta: “Ma cosa vuole? Parlasse dei suoi”

Spettacolo

Andrea Sanna | 14 Marzo 2024

Amici 23

Nel daytime di Amici 23, Anna Pettinelli ha demolito anche Nicholas, dopo essersi già espressa su altri allievi delle squadre avversarie e aver riservato critiche.

Anna Pettinelli demolisce Nicholas

Questo pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del daytime di Amici 23, dove abbiamo visto Anna Pettinelli e Raimondo Todaro incontrare la loro squadra, in vista del Serale. I due insegnanti hanno non solo scambiato quattro chiacchiere con i loro allievi, ma hanno avuto modo, come succede spesso in questi casi, di esprimere un giudizio su cantanti e ballerini delle squadre avversarie.

Dopo aver detto il proprio parere sulla squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro hanno commentato gli allievi di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. E anche qui non è mancata qualche critica! Todaro ha cercato di dire la sua su Nicholas, sostenendo abbia dei “punti di forza importanti”. Le parole di Raimondo sono state interrotte dalla collega di Amici 23, che ha prontamente ribattuto spiegando che a suo parere in realtà sarebbe solo un buon porteur: “O fa le prese o non fa altro”.

“Ha presenza, fisicità e carisma. Forte nei suoi punti di forze e debolissimo in quelli deboli. Tecnicamente per quanto migliorato, rimane più indietro di tutti”, ha continuato a dire Raimondo Todaro. Ancora in disaccordo Anna Pettinelli, che ha trovato esagerate le parole del coreografo.

Ovviamente le parole di Anna Pettinelli sono arrivate subito a Nicholas, che dalla casetta di Amici 23 ha potuto ascoltare tutto. Il ballerino ha voluto rispondere all’insegnante di canto: “La Pettinelli che programma ha guardando comunque? Carisma, che io non abbia carisma…cioè voglio dire. Ma poi cosa vuole scusa? Con che cattiveria… La Pettinelli comunque… non ci siamo proprio, secondo me. Che parlasse dei suoi allievi, non di me… del canto. Ah forse perché sono nella squadra con la Cuccarini? Ha detto tre cose tutte fuori luogo”.

Così Nicholas ha reagito alle parole di Anna Pettinelli, mentre i suoi compagni con ironia gli hanno suggerito di “abituarsi”. Ora dovrà convincere anche lei di meritare il Serale!