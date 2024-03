Isola dei Famosi 2024, il giornalista del TG5 Dario Maltese opinionista

Spettacolo

Nicolò Figini | 14 Marzo 2024

Isola dei Famosi

In queste ore sta iniziando a circolare l’indiscrezione secondo la quale il giornalista Dario Maltese potrebbe essere opinionista de L’Isola dei Famosi 2024.

Dario Maltese opinionista a L’Isola dei Famosi 2024?

Tra poche settimane L’Isola dei Famosi 2024 avrà inizio e per il momento sappiamo solo per certo che Vladimir Luxuria sarà alla conduzione. Non abbiamo idea dei nomi che andranno a comporre il cast dei naufraghi, anche se le indiscrezioni ormai si rincorrono da tempo.

Si è parlato del ristoratore Joe Bastianich, del ballerino Samuel Peron, dell’ex concorrente di X Factor Chiara Galiazzo (che ha già smentito) e degli ex allievi di Amici Sangiovanni, LDA e Albe. Grande curiosità, per, aleggia anche sul nome dell’inviato e degli opinionisti. Per quanto riguarda il primo ruolo si vocifera della possibile partecipazione di Elenoire Casalegno, anche se non c’è nulla di confermato.

Parlando invece degli opinionisti, invece, era iniziato a circolare il nome di Elena Guarnieri, che i più conosceranno per essere un volto di punta di Studio Aperto e oggi vice direttrice del TG5. Stando a quanto riporta Dagospia, però, oggi le cose sarebbero cambiate e in pole position ci sarebbe il nome di Dario Maltese, anche lui giornalista del TG5:

“Candela Flash! Chiamatelo ‘Metodo Buonamici’, dopo Cesara opinionista al Grande Fratello, a Mediaet avrebbero deciso di pescare nuovamente del TG5.

Per il ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi 2024 è in ole position Dario Maltese. Affiancherà Sonia Bruganelli”.

Al momento non sappiamo se sarà davvero così in quanto bisognerà attendere la conferma dalle fonti ufficiali o dai diretti interessati. Per ora si tratta solamente di un’indiscrezione che va presa con le pinze. Non ci resta che attendere eventuali smentite o conferme nel corso delle prossime settimane. Ormai siamo agli sgoccioli e presto verremo a conoscenza di tutti i dettagli.