Anna Pettinelli finisce al GF! La prof di Amici critica il bacio Perletti, Perla le replica in diretta (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 22 Febbraio 2024

Grande Fratello

Ieri a Pomeriggio Cinque Anna Pettinelli ha commentato il bacio che si sono scambiati Mirko Brunetti e Perla Vatiero al Grande Fratello. Questa scena è stata mostrata anche in diretta alla coppia: ecco qual è stata la risposta.

Non molti giorni fa Mirko Brunetti e Perla Vatiero si sono riavvicinati ufficialmente dopo un lungo periodo di lontananza. Ormai sono passati diversi mesi da Temptation Island e solo grazie al Grande Fratello hanno avuto modo di riscoprire i sentimenti l’uno per l’altra. Per tale ragione si sono scambiati dei gesti d’affetto fuori dalla Casa ma non si sono lasciati andare alla passione e questo è stato molto criticato dai fan e da Anna Pettinelli.

A Pomeriggio Cinque, infatti, la maestra di Amici ha espresso la sua opinione rivelando di aver trovato molto insipido il gesto tra i due innamorati:

“Sono scettica sul rapporto tra Mirko e Perla perché quando due persone si amano hanno c’è un atteggiamento fisico diverso. C’è stato questo abbraccio tra i due e questo bacio che era una mezza schifezzetta. Quando due si ritrovano e si danno una seconda possibilità… Io ti divoro, no?”.

Questa critica di Anna Pettinelli è stata fatta ascoltare anche nella puntata di ieri sera a Mirko Brunetti e Perla Vatiero. La concorrente, dopo aver visto le immagini, ha replicato:

“Penso che, lo abbiamo detto fin dall’inizio, per il vissuto che abbiamo avuto noi e per rispetto del nostro amore, me lo divoro lontano dalle telecamere e non qui dentro.

Proprio perché non vogliamo affrontare determinate cose qui lo faccio fuori. Entrambi abbiamo bisogno più di un abbraccio, quindi va bene così”.

A sua volta Mirko ha risposto con una frase a effetto che ha fatto impazzire il pubblico in studio: “In quei momenti non importa quanta lingua ci metti ma quanto ti brucia lo stomaco“. Anche altri ex concorrenti, come Mughini e Fiordaliso, hanno sostenuto la coppia nella loro presa di posizione. Vedremo come vivranno questa passione ritrovata alla fine del GF.