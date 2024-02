Spettacolo

Nicolò Figini | 21 Febbraio 2024

Grande Fratello

Nella giornata di ieri Alfonso Signorini è stato ospite a Pomeriggio 5 e ha commentato il bacio tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero al Grande Fratello.

Nella puntata di lunedì del Grande Fratello il pubblico e Alfonso Signorini hanno potuto assistere al riavvicinamento definitivo tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Tutto ciò è avvenuto dopo essersi scambiati delle tenere parole con le quali hanno ammesso di provare ancora dei forti sentimenti d’amore l’uno per l’altra:

“Si è rafforzato il nostro rapporto, il sentimento che ci lega è profondo. Per le sensazioni che ho sentito posso dire che è ancora amore. […].

Un legame così profondo non può non provare a darsi una seconda possibilità. Ho usato molta razionalità e fare la cosa giusta. Quando sto con Perla il tempo si ferma e un motivo c’è. Non ho mai accettato che fosse finita, ci siamo dati troppo”.

A questo punto è scattato il bacio a stampo sulle labbra, mentre alte manifestazioni di affetto sono state molto più leggere. Chiunque si aspettava più passione e Alfonso Signorini stesso ha commentato in maniera non proprio positiva la giustificazione di Mirko. Quest’ultimo, infatti, ha detto di voler vivere il momento nel proprio privato non appena il GF finirà.

Nel video qui sotto possiamo vedere il conduttore del reality mentre afferma che gli è venuto da ridere in quel momento: “Il pubblico chiedeva a gran voce il bacio e Mirko ha detto che deve essere un attimo privato. D’accordo, ma è anche vero che gli spettatori hanno diritto a chiedere il bacio…“. Il suo discorso deriva dal fatto che Perla e Mirko hanno parlato per mesi della loro storia davanti alle telecamere e negare il bacio ora sembra un po’ assurdo.

"Il pubblico ha diritto di chiedere il bacio tra Mirko e Perla"



Alfonso Signorini a #Pomeriggio5 parlando della puntata di ieri del #GrandeFratello pic.twitter.com/t3jGOCPQKf — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) February 20, 2024

Vedremo se in una delle prossime puntate l’ex gieffino cambierà idea e tornerà in Casa per una serata e dare questo tanto sospirato bacio.