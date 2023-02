NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Febbraio 2023

GF Vip 7

Le parole di Anna Pettinelli

In queste ore a commentare quanto accaduto ieri sera al Grande Fratello Vip 7 è stata Anna Pettinelli, che sembrerebbe aver lanciato una frecciatina ad alcuni Vipponi. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Come abbiamo visto, protagonisti della diretta sono stati Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, che sembrerebbero aver messo un punto definitivo alla loro relazione. Nel mentre la schermitrice, dopo aver scoperto quanto accaduto nel van tra il suo fidanzato e Nicole Murgia, è scoppiata in lacrime, venendo però duramente criticata. Ad attaccare la Fiordelisi infatti sono stati non solo diversi utenti sui social, ma anche una persona del pubblico in studio, che dopo aver preso parola si è schierata contro la Vippona. Ma non è finita qui.

Proprio Anna Pettinelli infatti sta seguendo attentamente quello che avviene all’interno della casa del Grande Fratello Vip 7, e anche ieri sera non si è persa la nuova diretta del reality. Tuttavia nel vedere la Fiordelisi in lacrime per via di Edoardo Donnamaria, la speaker radiofonica non ha potuto fare a meno di dire la sua su Twitter, lanciando una frecciatina ad alcuni dei Vipponi di questa edizione. Queste le dichiarazioni dell’ex prof di Amici di Maria De Filippi:

“Piangere senza lacrime. Lo fanno nelle fiction di basso livello e al GF Vip. Pessimi attori, copione scadente”.

Pare dunque che Anna Pettinelli abbia le idee ben chiare su alcuni dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Nel mentre alcune settimane fa si era mormorato che la speaker potesse tornare ad Amici, per ricoprire il ruolo di giudice della prossima edizione del Serale. Al momento tuttavia i pettegolezzi non hanno trovato ancora conferme, ma nei prossimi giorni potrebbero esserci dei colpi di scena.