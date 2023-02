NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Febbraio 2023

GF Vip 7

Il retroscena su Nicole Murgia

Ieri sera a lasciare la casa del Grande Fratello Vip 7 è stata Nicole Murgia, che è stata definitivamente eliminata dopo essere finita in nomination. Nel corso della serata come sappiamo si è a lungo parlato dell’attrice, per via del rapporto nato con Edoardo Donnamaria, che in questi ultimi giorni ha fatto discutere il web. Durante la diretta così la questione è stata affrontata e finalmente è stato rivelato cosa è accaduto tra i due Vipponi nel van. Dopo l’eliminazione tuttavia sarebbe accaduto qualcosa che in queste ore sta facendo mormorare i social. Come da tradizione infatti Nicole è arrivata in studio, ma dopo la fine della puntata pare che la Vippona abbia fatto un incontro non del tutto gradevole.

Secondo quanto riportano diversi utenti sui social infatti, sembrerebbe che Nicole abbia incontrato alcune fan dei Donnalisi nel parcheggio, che l’avrebbero pesantemente insultata. Naturalmente precisiamo che al momento si tratta solo di voci di corridoio, e non c’è alcuna prova reale che le cose siano andare realmente in questo modo.

Le donnalisi hanno incontrato la Murgia e le hanno urlato zocc*la. Volevo tranquillizzarla: anche se hanno cercato di affossarla, le uniche che si sono affossate sono coloro che hanno fatto le pazze in prima serata per una ship di merda. Murgia per sempre famosa, noi ti amiamo ❤️ — Paola. (@Iperborea_) February 28, 2023

Nel frattempo però dopo la diretta, in casa, proprio Edoardo Donnamaria ha commentato l’eliminazione di Nicole Murgia. Queste le dichiarazioni del conduttore:

“Ma secondo loro c’ho provato con la Murgia mentre stavo qua dentro con Antonella? Ovviamente è colpa mia perché mi sono messo in questa situazione e mi dispiace per voi perché vi ho tirato dentro. Ho stravolto un percorso di cinque mesi in due ore. Io non voglio pensare che lei usciti da qua non mi voglia più rivolgere la parola solo per questa puntata di m**da. Non ci voglio pensare. In questi cinque mesi mi sono fatto un bucio di c**o enorme per questa ragazza. Ora non può finire per una puntata di m**da così. Non c’era fiducia già prima, figuriamoci ora”.