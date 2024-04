NEWS

Debora Parigi | 11 Aprile 2024

Amici 23

I commenti negativi di alcuni allievi di Amici 23 sulla scelta di mettere una sostituta per Gaia nelle tre settimane di stop per infortunio hanno fatto molto arrabbiare Anna Pettinelli. La prof di canto ha quindi sbottato furiosa contro i compagni della ballerina.

La difesa di Anna Pettinelli a Gaia e la ramanzina agli altri allievi

Da ieri si parla ad Amici 23 di ciò che è accaduto a Gaia. Cioè un infortunio che la obbliga a stare ferma e a riposo per tre settimane. Questo porterebbe al suo ritiro se non fosse che Todaro ha proposto di inserire una sostituta per il Serale fino a quando l’allieva non si riprenderà. Questa scelta ha ovviamente avuto delle reazioni da parte degli altri allievi della scuola. E così in tanti hanno criticato tutto quanto dimostrando anche di avere poca empatia nei confronti della loro compagna e amica.

Anna Pettinelli e Raimondo Todaro hanno quindi convocato le tre allieve della loro squadra per guardare insieme i video in cui i compagni criticavano duramente la scelta della sostituzione. I commenti sono avvenuti anche non in presenza della stessa Gaia. L’incontro e il video sono stati mostrati anche a tutti gli altri allivi rimasti in casetta. La Pettinelli si è molto arrabbiata per questo atteggiamento e per le frasi e ha quindi voluto dire la sua rivolgendosi a Gaia, ma mandando un messaggio a tutti gli altri.

Per prima cosa Anna Pettinelli si è detta dispiaciuta proprio per Gaia: “I tuoi sentimenti, le tue aspettative, la tua prospettiva, la possiblità di entrare a ballare dentro Amici, quello che senti, i tuoi conflitti vengono completamente accantonati nell’eventualità che arrivi a ballare per te una ballerina più brava di te. Quindi tu non eri certo una minaccia e gli andava benissimo che ci fossi tu. Eliminata oppure ritirata perché stai male, bene uno in meno. Ma no, arriva una e forse questa è brava e mette a rischio uni di loro, o almeno uno di quelli che si sono lamentati”.

La prof ha quindi puntato il dito contro l’atteggiamento di critica avuto da questi allievi contro Gaia. Ha continuato: “Quello che sei tu non conta più niente. Nessuno ti chiede cosa pensi, perché sono tutti concentrati sull’altro aspetto, cioè: com’è questa ballerina? Come ballerà? Guai a lei se caccia uno di noi! O se è brava. E quindi, che tu ci sia o non ci sia, che tu rientri o non rientri, non gliene frega niente a nessuno di quelli che si sono lamentati. E Todaro è proprio cattivo per aver pensato di dare una possibilità a Gaia per rimanere nella speranza di recuperare dall’infortunio”.

Anna Pettinelli ha poi parlato di come qualcuno abbia parlato di come questa ballerina sostituta non si sia fatta il mazzo come loro per sette mesi. E così ha criticato questo farsi il mazzo. Sì perché ad Amici 23 gli allievi hanno avuto la possibilità di studiare tanto e varie cose diverse, tutto gratuitamente, oltre a farsi vedere ogni domenica pomeriggio su Canale 5 e poi al Serale. Quindi in realtà questa ballerina entra perché sa ballare e non ha nemmeno avuto la fortuna della notorietà come tutti gli altri.

Anna Pettinelli ha quindi concluso con una tirata di orecchie a tutti quegli allievi di Amici 23 che hanno mosso critiche: “Non esistono ballerini e cantanti al di fuori di Amici? Esistono eccome! Prendiamone uno a casa, Lazza. Non ha fatto Amici eppure vende, i concerti sono pieni, dischi di platino, un successo pazzesco. Sai qual è il problema? È che forse vi dovreste preoccupare di cantare e di ballare, non di chi avete contro. Non di chi arriva. Perché tanto anche fuori di qui ci sarà sempre qualcuno, dentro o fuori da Amici”.