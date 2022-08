Il post di Anna Pettinelli

Nelle ultime settimane si è a lungo discusso di Anna Pettinelli. Come sappiamo infatti sembrerebbe che la speaker radiofonica a settembre non tornerà a coprire il ruolo di insegnante di canto per la prossima edizione di Amici di Maria De Filippi. Ma non solo. Pare che al suo posto potrebbe tornare Arisa, dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle e a Il Cantante Mascherato. In questi giorni intanto Anna è finita spesso anche al centro delle critiche del web. Alcuni hater infatti hanno accusato la Pettinelli di aver fatto dei ritocchi estetici alle labbra! Adesso così, stufa dei commenti delle malelingue, la speaker ha deciso di replicare per la prima volta, mostrando una sua foto di 40 anni fa che prova come in realtà non abbia apportato alcun cambiamento. Questo lo sfogo di Anna su Instagram:

“Eccomi qui: ora e 40 anni fa. Ho pensato di dare soddisfazione a haters e criticoni per farli sentire un momento importanti e dare un consiglio visto che da giorni rompete le pal*e con le dimensioni della mia bocca che come vedete, a parte un normale ingrandimento portato dall’età, è rimasta la stessa. Non smetterete, lo so è nella vostra perversa natura, ma anche voi avete diritto a vivere”.

E ancora la Pettinelli ha aggiunto:

“Detto ciò, è vero che la gente con il Photoshop si toglie taglie, affetta fianchi, pialla rughe e cellulite, aumenta seni, ma che male c’è a voler sembrare, almeno in foto, più carine? Voi pubblichereste foto in cui siete venuti male? No. Allora usate i filtri come tutti. Io per esempio uso Facetune per fare la pelle più liscia. Usatelo anche voi, nella versione base è gratuito, ma ricordatevi c’è sempre la prova dal vivo e li, incontrandoci, vedremo chi sta meglio. Voi o io. Rilassatevi e ritoccatevi senza pietà”.

Il web nel mentre si chiede se davvero Anna Pettinelli non farà parte del cast di Amici 22, o se invece le indiscrezioni verranno sementite. Solo tra qualche giorno però sapremo la verità.

Novella 2000 © riproduzione riservata.