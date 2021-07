Quando un amore finisce

“Per me le cose erano arrivate a un punto dove era meglio che finissero, anche per non rovinare le belle memorie che abbiamo insieme”. Così Mercedesz Henger ricostruisce la fine della sua lunga relazione con il personal trainer dei VIP Lucas Peracchi, ex Uomini e Donne che la figlia di Eva aveva incontrato tre anni or sono durante un soggiorno a Capri.

Da allora i due erano diventati inseparabili, avevano trovato casa nella periferia lombarda e hanno intrapreso numerosi progetti insieme.

Tante sono state anche le volte che li abbiamo visti lasciarsi e poi riprendersi. Stavolta però il distacco pare proprio definitivo. Specie se si considera che lei, da diverse settimane lontana da casa per lavoro, ha trovato un appartamento nel centro di Milano e lì si è trasferita nella convinzione di voler guardare solo al futuro professionale (nello sport).

A proposito di questi cambiamenti, della fine dell’amore per Lucas e il rapporto conflittuale con la madre Eva, Mercedesz Henger ha rilasciato un’intervista a Novella 2000.

Firmata da Victor Venturelli, questa breve chiacchierata con l’ex Isola dei Famosi la trovate in forma integrale solo nel nostro settimanale. Qui di seguito pubblichiamo invece alcuni stralci tra i più significativi.

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi news

Come sta vivendo la rottura da Lucas?

“Sto cercando di affrontarla nel modo migliore. Non è facile, perché comunque è stata una storia bellissima. Abbiamo vissuto tante cose belle insieme, condiviso tante passioni e non voglio finirla in malo modo. Non ci sono stati tradimenti o che altro. Semplicemente piano piano abbiamo realizzato che non andavamo più così d’accordo. I dettagli preferisco tenerli per me”.

Cosa cerca in amore Mercedesz Henger e cos’è riuscito a offrirle Lucas?

“In amore cerco complicità, che io e Lucas abbiamo sempre avuto, e qualcuno che mi faccia sentire sempre a casa e mi faccia sentire sicura. Lucas, quello che penso sia l’amore, a un certo punto della relazione me lo ha dato. Siamo stati insieme, abbiamo convissuto tre anni e per me è stata una relazione importantissima. Poi c’erano piccoli dettagli su cui non andavamo d’accordo”.

Lucas è stato la causa della rottura con la madre Eva?

“Non è stato Lucas. Nessun uomo può dirmi non parlare con tua madre o essere il motivo per cui non mi rivolga a lei. Se fosse questo il motivo sarei subito ricomparsa a fianco di mia madre”.

Il rapporto con mamma Eva

E come vanno ora le cose con Eva Henger?

“I problemi che avevo con mia madre rimangono e non sono andati via. Io credo che il conforto debba essere trovato in noi stessi, però sono stata fortunata perché qui a Milano, dove mi sono trasferita, ho molte amicizie, molte persone d’oro che mi sono state vicine e sicuramente hanno facilitato questa nuova scoperta di me stessa”.

Pensa di ritrovare presto l’amore?

“Non sono assolutamente alla ricerca di un uomo adesso. Voglio vivere la mia vita serena e concentrarmi su me stessa, sul lavoro, sui progetti e quello che verrà”.

Quali sono i prossimi progetti di Mercedesz Henger?

“Molte cose di cui preferisco non parlare ancora, anche per scaramanzia, perché ogni volta che racconti una cosa poi va male. Posso dire che saranno tutte cose basate sullo sport”.

Cosa deve fare un uomo per conquistarla?

“Io amo ridere, tantissimo. Deve farmi ridere, ma al momento deve starmi alla larga perché voglio stare da sola”.

