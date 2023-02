Anna Tatangelo esce allo scoperto: la prima foto social con il nuovo fidanzato

NEWS

Debora Parigi | 25 Febbraio 2023

La prima foto sui social di Anna Tatangelo e Mattia Narducci

Chiusa lo scorso giugno la storia con Livio Tori, col quale la relazione è stata molto travagliata, Anna Tatangelo ha completamente voltato pagina. Se all’inizio sembrava che non avesse ritrovato l’amore, un po’ di tempo fa (circa 10 giorni fa) è stata paparazzata in dolce compagnia. A dare lo scoop era stato il settimanale Chi che aveva pizzicato la cantate con un uomo misterioso.

In realtà quest’uomo, tanto misterioso non è mai stato. Si trattava, infatti, del modello Mattia Narducci. E la coppia si trovava insieme per le vie di Parigi. Nessuna parola o foto però da parte dei diretti interessati che per giorni hanno continuato a fare finta di niente e a non rilasciare dichiarazioni per confermare o smentire il gossip.

Ma adesso Anna Tatangelo è uscita allo scoperto e con una foto si può dire che ha confermato la relazione con Mattia Narducci. In realtà a pubblicarla è stato lui che l’ha messa nelle storie del suo profilo Instagram. Uno scatto molto bello in bianco e nero in cui lei è seduta in braccio a lui, mentre lui le dà un bacio sulla guancia. Il modello l’ha anche taggata, ma lei non ha repostato la foto per ora.

Nella storia successiva, sempre di lui, vediamo invece una rosa rossa tenuta da due mani che sembrano le loro. Insomma, questi gesti e scatti dicono molto più di qualsiasi parola. E magari più avanti saranno proprio loro a rilasciare dichiarazioni su questo rapporto che è nato e che sembra andare per il verso giusto.

Noi ovviamente auguriamo all’artista molta felicità che si merita totalmente, considerando anche il periodo difficile che ha passato non molto tempo fa.