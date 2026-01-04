Sui social Anna Tatangelo ha pubblicato le prime foto con la figlia Beatrice dopo la nascita. La cantante ha fatto una dolce dedicata alla sua secondogenita.

Le prime immagini di Anna Tatangelo con la figlia

Anna Tatangelo è diventata mamma per la seconda volta! L’artista ha condiviso con il suo pubblico sui social network le prime dolcissime immagini della piccola Beatrice. La cantante di Sora, insieme al compagno Giacomo Buttaroni, ha dato il benvenuto alla secondogenita, che è nata da poco, portando gioia in una famiglia già affiatata.

Insieme alla piccola Beatrice, ad accogliere la nascita della bimba, c’è anche Andrea, il primo figlio di Anna nato dalla sua precedente relazione con Gigi D’Alessio.

La notizia della nascita era stata data dallo zio Maurizio Tatangelo, che sui social aveva condiviso un’immagine tenera della sua mano intrecciata con quella minuscola della bambina, scrivendo: “Auguri amore di zio bellissima”.

La dolce dedica della Tatangelo

Non poteva mancare, ovviamente, l’annuncio ufficiale della stessa Anna Tatangelo. La cantante ha pubblicato sui suoi profili social una serie di foto che immortalano momenti speciali di questa nuova fase della sua vita.

In una di queste, la cantante tiene la piccola Beatrice tra le braccia, mentre in un’altra vediamo il papà Giacomo sorridente. Non mancano anche immagini speciali, come quella in cui Andrea tiene in braccio la sua sorellina, e una dolcissima foto delle mani di mamma e figlia. La didascalia scritta dalla cantante recita: “Le parole non bastano perché l’amore è troppo grande. Benvenuta tra noi piccola Beatrice.”

Questi scatti sono stati accolti da tantissimi messaggi di congratulazioni da parte di amici, colleghi e fan di Anna Tatangelo. Tra questi spiccano i nomi di Giusy Ferreri, Emma Marrone, BabyK, Sabrina Salerno, il ballerino Emanuel Lo, e tanti altri volti noti.

Questa notizia ha spazzato via definitivamente le voci di una presunta crisi tra Anna Tatangelo e il compagno Giacomo Buttaroni, circolate alcuni mesi fa. Nonostante le voci infondate, Anna aveva dichiarato che preferiva tenere per sé i dettagli della sua vita privata.

Con queste dolci immagini facciamo i nostri migliori auguri ad Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni e diamo il benvenuto alla piccola Beatrice.

