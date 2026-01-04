Loredana Lecciso ha raccontato di avere avuto un malore mentre si trovava alla Stazione Centrale di Milano, in partenza per Roma. Un episodio che ha avuto il suo lieto fine grazie ai soccorsi tempestivi.

Malore per Loredana Lecciso

Loredana Lecciso ha vissuto un attimo di paura alla Stazione Centrale di Milano, mentre era in partenza per Roma per partecipare al programma Domenica In, condotto da Mara Venier.

La showgirl leccese ha raccontato sui suoi social, oggi 4 gennaio, di aver accusato un malore che l’ha costretta a fermarsi prima di salire sul treno. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo del personale qualificato, la situazione si è risolta in modo rapido.

“Alla Stazione Centrale di Milano, in partenza per Domenica In, in seguito a un leggero malore, ho trovato persone pronte ad aiutarmi e una presenza immediata ed efficace della sicurezza e degli operatori”, ha scritto Loredana Lecciso su Instagram. Con una storia ha voluto esprimere la sua gratitudine verso chi l’ha soccorsa e si è assicurata che stesse bene.

In un post accompagnato da una foto che la ritrae provata ma sorridente insieme agli agenti della Polfer, Loredana ha sottolineato l’importanza di riconoscere anche gli aspetti positivi: “Siamo sempre pronti a lamentarci, ma è giusto e bello anche fermarsi a spendere parole positive e un ringraziamento quando le cose vanno per il verso giusto”, ha aggiunto.

Il malore di Loredana Lecciso ha causato qualche preoccupazione, ma grazie alla rapidità dei soccorsi e alla professionalità degli agenti, la situazione è stata prontamente risolta. Come detto infatti è stata lei stessa a condividere l’accaduto con i propri follower.

Questo episodio si è concluso in maniera positiva, con Loredana Lecciso che ha ricevuto il supporto che le è servito e, grazie anche al tempestivo intervento della Polfer. Tutto si è risolto senza gravi conseguenze e ora Loredana sembra stare meglio, per fortuna.

