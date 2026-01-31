Sui suoi social Anna Tatangelo ha comunicato al suo pubblico l’intenzione di rimandare le date del suo tour, per poi rivelare i motivi di questa decisione. Ecco cosa ha detto.

Diventata da poco mamma, Anna Tatangelo si sta godendo questo bel momento accanto al suo compagno e alla sua famiglia. La cantante però ha anche dovuto fare una scelta, ovvero quella di rimandare le date del suo tour:

“Scrivo queste parole pensando a ognuno di voi. Mancherebbe poco alle date di TATANGELES. ma ho bisogno di chiedervi ancora un di pazienza. Non è una decisione facile, ma sento che è quella giusta”, ha esordito l’artista sui suoi social.

I motivi della cantante

In seguito, nel lungo messaggio pubblicato, Anna ha spiegato quali sono le ragioni che l’hanno portata a prendere questa decisione che, seppur con dispiacere, in questo momento è necessaria:

“In questo momento della mia vita ho imparato quanto sia importante fermarsi. Come madre oggi sento il bisogno di dedicare tempo alla mia famiglia, soprattutto alla mia piccolina, con la stessa verità e presenza che ho sempre messo la musica. Non vi nego che allo stesso tempo sento una grande responsabilità nei vostri riguardi. Per me queste due date rappresentano qualcosa di importante e unico. Ci tengo a creare uno spettacolo che vi somigli, che vi ripaghi dell’amore e della fiducia che mi regalate ogni giorno da anni!”, ha aggiunto Anna Tatangelo.

E ancora: “Per farlo però ho bisogno di ancora un po’ di tempo per recuperare energie e preparare tutto come meritate: musica, coreografie, e curare tutto in ogni minimo dettaglio”.

“Ci vedremo comunque in tour questa estate, come sempre, per condividere insieme la musica dal vivo! Grazie per esserci sempre, per aspettarmi e per farmi sentire cosi tanto amata. Con tutto il mio cuore, Anna”.

A quel punto Anna Tatangelo ha confidato al suo pubblico che nulla sarebbe andato perduto, annunciando così i nuovi appuntamenti e spiegando anche che coloro che hanno già acquistato i biglietti non avranno bisogno di effettuare un nuovo ordine.

Qui a seguire tutti i dettagli:

Storie Instagram Anna Tatangelo

I fan della cantante quindi dovranno avere ancora un po’ di pazienza.

